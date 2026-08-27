Anthropic firma un acuerdo de $45 mil millones con Nscale para potenciar su capacidad de IA
Anthropic ha sellado un acuerdo por $45 mil millones con Nscale, una empresa de infraestructura de IA, para expandir su capacidad de computación. El suministro comenzará en 2027 con chips avanzados de Nvidia.
FOTO: Anthropic y Nscale: un acuerdo de $45 mil millones para potenciar IA
Anthropic anunció la firma de un acuerdo por aproximadamente $45 mil millones con Nscale, una empresa británica de infraestructura de inteligencia artificial. Esta colaboración se enfocará en el alquiler de capacidad de computación, lo que permitirá a Anthropic potenciar sus servicios de IA. Una fuente cercana al acuerdo confirmó la noticia a TechCrunch.
Fundada en 2024, Nscale ya ha establecido asociaciones con grandes nombres como Microsoft y proporcionará a Anthropic computación utilizando los nuevos chips Vera Rubin de Nvidia, considerados como lo último en tecnología de chips.
El sistema Vera Rubin está compuesto por seis chips que trabajan en conjunto, y se considera un avance significativo en el diseño de chips. Se espera que la capacidad de computación comience a alimentar los servicios de Anthropic a finales de 2027, según la fuente consultada.
Este acuerdo, que fue reportado inicialmente por Bloomberg, representa solo una de las múltiples asociaciones que ha establecido Anthropic para aumentar su capacidad de computación. El contrato abarca un periodo de seis años, con la potencia computacional proveniente del centro de datos insignia de Nscale ubicado en Virginia Occidental.
En los últimos ocho meses, Anthropic ha trabajado para aumentar agresivamente su capacidad de computación con el fin de competir más eficazmente con sus rivales, siendo OpenAI su principal competidor.
Recientemente, Anthropic firmó un acuerdo de $10 mil millones con la startup de nube de IA Volta, asegurando un suministro de computación en la nube durante seis años desde un centro de datos en Noruega. En julio, también selló un acuerdo de $5 mil millones relacionado con computación con AMD.
En mayo, la empresa reveló que había establecido un importante acuerdo de computación con SpaceX, dirigido por Elon Musk, quien ha sido un aliado inesperado de Anthropic en medio de su rivalidad con Sam Altman, CEO de OpenAI. Este acuerdo permite a Anthropic acceder a la capacidad de computación de dos centros de datos de SpaceX, que se reporta que le proporcionan $1.25 mil millones en capacidad cada mes.
En abril, Anthropic también amplió significativamente su colaboración con Amazon, obteniendo acceso a 5 gigavatios adicionales de capacidad de computación. Ese mismo mes, la empresa también amplió su relación con Google y Broadcom, añadiendo aún más capacidad de potencia.
La carrera por adquirir la mayor cantidad de capacidad de computación posible no es exclusiva de Anthropic. Otros grandes actores, incluidos Google, OpenAI y Meta, están siguiendo un camino similar en su búsqueda de poder de IA.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo firmó Anthropic?
Anthropic firmó un acuerdo de $45 mil millones con Nscale para potenciar su capacidad de IA mediante chips avanzados de Nvidia.
¿Quién es Nscale?
Nscale es una empresa británica de infraestructura de IA que fue fundada en 2024.
¿Cuándo comenzará a operar el nuevo sistema?
El suministro de computación comenzará a operar a finales de 2027.
¿Qué otras asociaciones ha hecho Anthropic?
Anthropic ha firmado acuerdos recientes con Volta, AMD y SpaceX para expandir su capacidad de computación.
¿Por qué es importante este acuerdo?
Este acuerdo es parte de la estrategia de Anthropic para competir con gigantes de la IA como OpenAI y Google.