Aumento de costos por restricciones en el Canal de Panamá debido a El Niño

FOTO: Restricciones en Canal de Panamá por el fenómeno El Niño aumentarán el costo de tránsito de buques

CIUDAD DE PANAMÁ — El cruce por el Canal de Panamá podría representar un gasto adicional de millones de dólares para los buques que no cuenten con una reserva de paso. Esto se debe a que la vía interoceánica se verá obligada a reducir el tránsito para gestionar el agua, vital para su funcionamiento, ante un fenómeno de El Niño que podría ser más intenso y anticipar el inicio de la temporada seca.

Cerca del 5% del comercio marítimo mundial transita por esta vía, con un promedio de entre 36 y 38 barcos al día. Sin embargo, en abril, debido a la guerra en Medio Oriente que afectó el Estrecho de Ormuz, la demanda aumentó y se registraron hasta 41 buques diarios.

La mayoría de las embarcaciones asegura su cupo con meses de anticipación, mientras que aquellas sin reserva deben competir por espacios disponibles a través de subastas. A partir del 3 de septiembre, el canal ofrecerá 34 cupos diarios, 25 para las viejas esclusas y 9 para las ampliadas, con una reducción a 32 a partir del 15 de ese mes, de los cuales 23 serán para las esclusas más pequeñas.

Estas restricciones son las más significativas desde la crisis por sequía de 2023 y 2024, que llevó a medidas drásticas y congestionamientos en el canal. La presión por conseguir un cupo se ha reflejado en las subastas, alcanzando este mes un récord de 5,3 millones de dólares por un espacio el 1 de septiembre, mientras que en condiciones normales las subastas oscilan entre 50.000 y 100.000 dólares.

Las nuevas medidas buscan anticipar una temporada seca que podría comenzar antes de lo habitual y extenderse por cinco meses, obligando al canal a administrar el agua dulce de sus lagos hasta el regreso de las lluvias, previsto para abril o mayo de 2027.

El administrador del canal, Ricaurte Vásquez, explicó que "es posible que la estación seca se adelante por lo menos un mes" y añadió que "el agua que tenemos, la que aspiramos tener y que vamos observando día a día, es la que nosotros estamos tratando de mantener y mejor utilizar de tal forma de que podamos ofrecer la máxima capacidad a nuestros clientes".

Vásquez también señaló que el tráfico por el canal "no llega al 3% del precio final de la mercancía", por lo que no se espera que las restricciones impacten significativamente en el costo final.

En la actualidad, más de 110 barcos están anclados en las aguas del canal, la mayoría con reserva. Los que no tienen cupo enfrentan tiempos de espera de hasta siete días desde el Pacífico y 11 desde el Atlántico. Para los propietarios de carga, estos tiempos de espera pueden determinar la ruta, considerando opciones como el Canal de Suez.

Ricardo Lince, presidente de la Asociación Marítima de Panamá, elogió la implementación de restricciones para evitar decisiones extremas en noviembre o diciembre. Durante las restricciones de 2023, se limitó el tránsito a un mínimo histórico de 22 buques diarios y se redujo el calado máximo permitido.

Las opciones fuera del país son limitadas, ya que las terminales cercanas al canal carecen de capacidad suficiente, y otras alternativas regionales, como Cartagena, están bastante llenas.

Steve Paton, director del Programa de Monitoreo Físico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, destacó que las precipitaciones en la cuenca del canal han alcanzado solo dos tercios del promedio desde abril y se prevé que el fenómeno El Niño reduzca aún más las lluvias, afectando la operatividad del canal.

Paton subrayó que aunque Panamá no dejará de recibir lluvias fuertes, si la reducción de precipitaciones es del 25% al 35%, el volumen de agua acumulado en los lagos será insuficiente para enfrentar la estación seca. Para noviembre, se estima que la cuenca recibirá alrededor de 300 milímetros, en comparación con los 350 a 500 milímetros habituales.

A largo plazo, el canal planea invertir cerca de 1.500 millones de dólares en un nuevo lago, que aumentará su capacidad para el paso de 10 barcos diarios adicionales y garantizará la provisión de agua para más de dos millones de habitantes, el 50% de la población del país, que depende de las mismas fuentes que el canal.