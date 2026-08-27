Independiente Santa Fe sorprende y elimina a River Plate en penales en la Copa Sudamericana

FOTO: Santa Fe elimina por penales a River Plate y avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana

En una intensa y emocionante tanda de penales, Independiente Santa Fe logró el miércoles una histórica victoria al eliminar a River Plate con un resultado final de 8-7, avanzando así a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, disputado en Buenos Aires, culminó con un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. El arquero Wbeimar Asprilla fue el encargado de anotar el penal decisivo que selló la clasificación del equipo colombiano.

"La figura fue el equipo", destacó Asprilla tras el partido. "Somos un equipo que lucha, que mete y que ha sufrido mucho. Nos merecemos disfrutar", agregó el arquero, quien se convirtió en el héroe de la noche.

El conjunto local tuvo la oportunidad de cerrar el partido en el quinto penal, pero Rafael Santos Borré falló al estrellar su remate contra el palo. A pesar de que el portero de River, Santiago Beltrán, detuvo los tiros de Emanuel Olivera, Jhohan Torres y Jeison Angulo, no pudo evitar que el undécimo penal se fuera por encima del travesaño.

Con esta derrota, River Plate suma solo una victoria en sus últimos nueve partidos, profundizando su crisis. "Le pedimos disculpas a la gente", comentó Beltrán. "Es una mala racha, no le encontramos la vuelta, pero vamos a seguir adelante".

En el partido, River se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Sebastián Driussi a los 52 minutos. Sin embargo, Franco Fagúndez logró igualar el encuentro con un penal a diez minutos del final, lo que llevó a la definición por penales.

Santa Fe se medirá en la siguiente fase con Vasco da Gama, mientras que en otra llave, Boca Juniors enfrentará a Sao Paulo.

La próxima etapa del torneo se llevará a cabo entre el 8 y el 17 de septiembre, con semifinales programadas entre el 13 y el 21 de octubre y la final el 21 de noviembre en Barranquilla.

Con esta victoria, el equipo colombiano no solo avanza en el torneo, sino que también deja un mensaje claro: no deben subestimar a Santa Fe. "Mucha gente nos dio eliminados desde antes. Me gustaría dedicárselo a ellos", expresó Fagúndez. "Nunca deben subestimar a Santa Fe, porque somos un equipo muy resiliente".