Las disculpas de Beltrán tras el penal fallado que eliminó a River de la Copa Sudamericana

FOTO: Las disculpas de Beltrán tras fallar el penal que dejó a River fuera de la Sudamericana.

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – El arquero Santiago Beltrán se convirtió en el protagonista de la dolorosa eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras errar su penal en la definición frente a Independiente Santa Fe. Beltrán asumió la responsabilidad por su fallo y compartió su sentir tras una noche que dejó al equipo fuera del torneo.

Con la frustración aún presente, el guardameta fue uno de los primeros en ofrecer declaraciones después del encuentro, reconociendo el impacto personal que tuvo su error en la serie que favoreció al conjunto colombiano.

"Le quiero pedir disculpas a la gente. Este semestre lo empezamos de la peor manera que nos podíamos imaginar y con esto se corona: no hay más nada para perder", comentó Beltrán, visiblemente afectado por la situación. A pesar de su fallo, el arquero tuvo una destacada actuación al detener los penales de Jeison Angulo, Emmanuel Olivera y Jhojan Torres.

A pesar del difícil momento, el futbolista buscó transmitir un mensaje de calma: "El grupo está muy unido y considero que la gente tiene que estar tranquila, porque el grupo está muy bien", subrayó.

En el encuentro, River había tomado la delantera en el segundo tiempo gracias a un gol de Sebastián Driussi. Sin embargo, una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área resultó en un penal que Franco Fagúndez convirtió para igualar el marcador 1-1. La serie, que había terminado 0-0 en la ida, se resolvió desde los doce pasos.

Beltrán, a pesar de sus intervenciones exitosas, se enfrentó a la presión de ser el primer arquero en ejecutar un penal. Lamentablemente, su disparo fue desviado y Weimar Asprilla selló el triunfo de Independiente Santa Fe con su conversión, finalizando la serie 8-7.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, esta eliminación profundiza la crisis que vive River, que cerró una noche tensa en el Monumental. El equipo deberá recomponerse tras perder uno de sus objetivos principales en esta temporada.

Además, el entrenador Eduardo Coudet decidió no realizar la conferencia de prensa posterior a la eliminación del "Millonario", lo que genera incertidumbre sobre su continuidad en el cargo, y se espera una decisión en las próximas horas.