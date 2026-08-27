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Las disculpas de Beltrán tras el penal fallado que eliminó a River de la Copa Sudamericana

El arquero se mostró afectado tras el fallo que dejó a River fuera del torneo. Aseguró que el equipo está unido en este difícil momento.

27/08/2026 | 00:34Redacción Cadena 3

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Las disculpas de Beltrán tras fallar el penal que dejó a River fuera de la Sudamericana.

FOTO: Las disculpas de Beltrán tras fallar el penal que dejó a River fuera de la Sudamericana.

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Buenos Aires, 27 agosto (NA) – El arquero Santiago Beltrán se convirtió en el protagonista de la dolorosa eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras errar su penal en la definición frente a Independiente Santa Fe. Beltrán asumió la responsabilidad por su fallo y compartió su sentir tras una noche que dejó al equipo fuera del torneo.

Con la frustración aún presente, el guardameta fue uno de los primeros en ofrecer declaraciones después del encuentro, reconociendo el impacto personal que tuvo su error en la serie que favoreció al conjunto colombiano.

"Le quiero pedir disculpas a la gente. Este semestre lo empezamos de la peor manera que nos podíamos imaginar y con esto se corona: no hay más nada para perder", comentó Beltrán, visiblemente afectado por la situación. A pesar de su fallo, el arquero tuvo una destacada actuación al detener los penales de Jeison Angulo, Emmanuel Olivera y Jhojan Torres.

A pesar del difícil momento, el futbolista buscó transmitir un mensaje de calma: "El grupo está muy unido y considero que la gente tiene que estar tranquila, porque el grupo está muy bien", subrayó.

En el encuentro, River había tomado la delantera en el segundo tiempo gracias a un gol de Sebastián Driussi. Sin embargo, una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área resultó en un penal que Franco Fagúndez convirtió para igualar el marcador 1-1. La serie, que había terminado 0-0 en la ida, se resolvió desde los doce pasos.

Beltrán, a pesar de sus intervenciones exitosas, se enfrentó a la presión de ser el primer arquero en ejecutar un penal. Lamentablemente, su disparo fue desviado y Weimar Asprilla selló el triunfo de Independiente Santa Fe con su conversión, finalizando la serie 8-7.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, esta eliminación profundiza la crisis que vive River, que cerró una noche tensa en el Monumental. El equipo deberá recomponerse tras perder uno de sus objetivos principales en esta temporada.

Además, el entrenador Eduardo Coudet decidió no realizar la conferencia de prensa posterior a la eliminación del "Millonario", lo que genera incertidumbre sobre su continuidad en el cargo, y se espera una decisión en las próximas horas.

Lectura rápida

¿Quién fue el responsable de la eliminación de River?
El arquero Santiago Beltrán fue quien falló el penal decisivo que dejó al equipo fuera de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Beltrán tras el partido?
Beltrán pidió disculpas a la afición y reconoció que el semestre ha sido muy difícil para el equipo.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?
River abrió el marcador con un gol de Sebastián Driussi, pero Franco Fagúndez empató desde el penal.

¿Qué pasó en la definición por penales?
Beltrán atajó tres penales, pero falló el suyo, lo que llevó a la victoria de Independiente Santa Fe por 8-7.

¿Qué futuro le espera a Coudet?
El entrenador Eduardo Coudet suspendió la conferencia de prensa y su continuidad está en duda tras la eliminación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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