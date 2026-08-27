Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 54%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el sur.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que pueden alcanzar los 7 m/s. La humedad se mantendrá en un 54%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día. Las lluvias ligeras continuarán, pero se espera que no sean intensas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 28 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con light rain. El sábado 29, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con scattered clouds. Para el domingo 30, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con few clouds. Finalmente, el lunes 31, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 15°, con clear sky.