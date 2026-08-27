Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto, el clima en Tucumán se caracterizará por temperaturas que oscilarán entre los 12° y 29°. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con una temperatura actual de 16° y una sensación térmica de 16°. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 82%, lo que podría generar una sensación de incomodidad en algunas horas del día.

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que haya broken clouds, lo que significa que habrá intervalos de nubes y sol a lo largo del día. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento soplará a una velocidad de 3.09 m/s desde el noreste, lo que contribuirá a una sensación más fresca en las primeras horas.

Para el día de hoy, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 29°. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su pico en horas de la tarde. La combinación de la humedad y el calor podría generar algunas sensaciones de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 28 de agosto las temperaturas oscilarán entre 10° y 20°, con un cielo mayormente nublado. Para el sábado 29, se esperan mínimas de 15° y máximas de 21°, manteniendo el cielo cubierto. El domingo 30, las temperaturas se estabilizarán entre 13° y 22°, con un cielo similar. Finalmente, el lunes 31, se prevé un día más cálido, con mínimas de 12° y máximas de 27°, y un cielo despejado.