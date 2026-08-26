“Estamos con vos”: el mensaje de Leandro Paredes para Tomás Aranda tras su lesión

El capitán y referente de Boca Leandro Paredes respaldó al juvenil Tomás Aranda luego de su rotura en el peroné del tobillo derecho, al afirmar: “Estamos todos con vos”.

El mediocampista central le envió fuerzas al destacado enganche surgido de las inferiores del club, a quien se refirió como “joya” en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

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Tomás Aranda se rompió el peroné durante el entrenamiento matutino de este miércoles en Boca Predio, al clavar el pie en el piso y hacer un movimiento antinatural cuando intentó girar, por lo que será operado y se podría perder todo lo que queda de la temporada.

El “Xeneize” recibió una de las peores noticias luego de un inicio de semestre positivo de la mano del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, con la grave lesión sufrida por el talentoso Tomás Aranda.

El juvenil padeció una sindesmosis, la rotura del ligamento que une el peroné a la tibia, en el tobillo derecho, por lo que el cuerpo médico de la institución tomó la decisión de operarlo, al considerar más beneficiosa la intervención quirúrgica que el empleo de una bota ortopédica.

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Con la cirugía pautada para la tarde del jueves 27, en el Sanatorio Otamendi, Aranda comenzará un largo periodo de recuperación, que le tomaría entre 3 y 4 meses, por lo que es probable que no pueda sumar minutos con el primer equipo hasta el año próximo.

En el contexto más duro de su incipiente carrera, habiéndose consolidado rápidamente como un jugador inamovible para el “Vasco” y en los últimos momentos del ciclo de Claudio Úbeda, Leandro Paredes asumió su rol de capitán y le envió fuerzas al juvenil de manera pública y en nombre del grupo.

“Fuerza, joya. Estamos todos con vos” escribió el número “5”, quien perderá a uno de sus principales socios para darle fútbol a Boca durante los próximos meses.