“Estamos con vos”: el mensaje de Leandro Paredes para Tomás Aranda tras su lesión
El joven enganche sufrió una fractura en el peroné.
26/08/2026 | 20:25Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes le envió fuerzas a Tomás Aranda tras su lesión.
El capitán y referente de Boca Leandro Paredes respaldó al juvenil Tomás Aranda luego de su rotura en el peroné del tobillo derecho, al afirmar: “Estamos todos con vos”.
El mediocampista central le envió fuerzas al destacado enganche surgido de las inferiores del club, a quien se refirió como “joya” en las historias de su cuenta oficial de Instagram.
/Inicio Código Embebido/
Duro golpe. Mala noticia para Boca: Tomás Aranda sufrió una fractura y se perdería el resto del año
El juvenil de 19 años se lesionó durante la entrada en calor y sufrió una fractura del peroné. Evalúan si deberá ser operado y tendría varios meses de recuperación.
/Fin Código Embebido/
Tomás Aranda se rompió el peroné durante el entrenamiento matutino de este miércoles en Boca Predio, al clavar el pie en el piso y hacer un movimiento antinatural cuando intentó girar, por lo que será operado y se podría perder todo lo que queda de la temporada.
El “Xeneize” recibió una de las peores noticias luego de un inicio de semestre positivo de la mano del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, con la grave lesión sufrida por el talentoso Tomás Aranda.
El juvenil padeció una sindesmosis, la rotura del ligamento que une el peroné a la tibia, en el tobillo derecho, por lo que el cuerpo médico de la institución tomó la decisión de operarlo, al considerar más beneficiosa la intervención quirúrgica que el empleo de una bota ortopédica.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Cuánto tiempo estará Boca sin Aranda tras su fractura
El 10 del “Xeneize” tuvo una dura lesión que podría marginarlo varios meses de las canchas.
/Fin Código Embebido/
Con la cirugía pautada para la tarde del jueves 27, en el Sanatorio Otamendi, Aranda comenzará un largo periodo de recuperación, que le tomaría entre 3 y 4 meses, por lo que es probable que no pueda sumar minutos con el primer equipo hasta el año próximo.
En el contexto más duro de su incipiente carrera, habiéndose consolidado rápidamente como un jugador inamovible para el “Vasco” y en los últimos momentos del ciclo de Claudio Úbeda, Leandro Paredes asumió su rol de capitán y le envió fuerzas al juvenil de manera pública y en nombre del grupo.
“Fuerza, joya. Estamos todos con vos” escribió el número “5”, quien perderá a uno de sus principales socios para darle fútbol a Boca durante los próximos meses.
Lectura rápida
¿Quién respaldó a Tomás Aranda?
El capitán de Boca, Leandro Paredes, respaldó al juvenil Tomás Aranda.
¿Qué le ocurrió a Tomás Aranda?
Sufrió una rotura en el peroné del tobillo derecho durante un entrenamiento.
¿Dónde ocurrió la lesión?
En Boca Predio durante un entrenamiento matutino.
¿Cuándo será la cirugía de Aranda?
La cirugía está pautada para la tarde del jueves 27 en el Sanatorio Otamendi.
¿Por qué se decidió operar a Aranda?
El cuerpo médico consideró más beneficiosa la intervención quirúrgica que el uso de una bota ortopédica.