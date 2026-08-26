Brasil inicia acción legal contra Discord por fallas en la protección infantil en su plataforma

FOTO: Brasil demanda a la plataforma de videojuegos Discord por presuntos fallos en la protección infantil

SAO PAULO — El gobierno de Brasil anunció el miércoles que ha presentado una demanda ante un tribunal federal contra Discord, la popular plataforma de videojuegos en línea, buscando una compensación de 500 millones de reales (aproximadamente 97 millones de dólares). Esta acción legal se basa en la supuesta falta de la compañía en proporcionar protecciones adecuadas a los menores de edad en internet.

La demanda surge tras un caso de suicidio relacionado con la plataforma el mes pasado, lo que llevó al gobierno brasileño a solicitar a Discord que suspendiera sus transmisiones en vivo vinculadas al incidente.

La Abogacía General de la Unión, entidad gubernamental que representa al Estado, emitió un comunicado donde se señala que la indemnización reclamada responde al daño psicológico colectivo que se habría causado.

Desde Discord, se indicó que consideran la acción del gobierno como "desproporcionada" y que no refleja el compromiso de la empresa con la seguridad y el cumplimiento de la legislación brasileña.

La demanda, que consta de 25 páginas y a la que tuvo acceso la agencia de noticias, alega que existen serias deficiencias en los sistemas de verificación de edad y en las medidas de seguridad que Discord ofrece a sus usuarios.

Según la Abogacía General de la Unión, la compañía ha cometido "violaciones directas" a diversas obligaciones y normas de protección del derecho brasileño, especialmente en lo que respecta a la seguridad de grupos vulnerables, como niños y adolescentes.

Asimismo, la demanda solicita que el tribunal ordene a Discord que refuerce de inmediato sus controles parentales, amplíe su cooperación con las fuerzas policiales locales y despliegue herramientas automatizadas para detectar y eliminar contenido peligroso.

La situación de Discord no es única, ya que enfrenta presiones similares a nivel global, con demandas activas en varios estados de Estados Unidos, como Texas, Nevada y Nueva Jersey.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en octubre, junto con el Supremo Tribunal Federal, ha intentado regular el uso de internet entre menores de edad, aunque con resultados dispares hasta el momento. Otros países como Australia, Canadá e Indonesia también están llevando a cabo esfuerzos similares.

La primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, conocida como Janja, manifestó el 6 de agosto que la plataforma debería cesar sus operaciones debido al caso de suicidio. Según el Ministerio de Justicia de Brasil, cinco adolescentes han sido arrestados en relación con esta muerte.

Discord cuenta con más de 90 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, según información disponible en su sitio web.