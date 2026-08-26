Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.

El sorteo número 26545 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 5950, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Pan).

1° 5950

2° 3856

3° 2317

4° 6326

5° 1402

6° 7909

7° 4590

8° 2788

9° 9788

10° 5466

11° 7756

12° 5717

13° 5356

14° 3909

15° 2736

16° 3829

17° 8006

18° 6916

19° 5716

20° 7135

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, como todos los demás, genera gran expectativa entre los participantes.

La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de quienes aciertan los números ganadores. La comunidad de apostadores sigue de cerca cada resultado para planificar sus próximas jugadas.