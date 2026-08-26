Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.
El sorteo número 26545 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 26 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 5950, correspondiente a "A primera (El Pan)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26545 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 5950, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Pan).
1° 5950
2° 3856
3° 2317
4° 6326
5° 1402
6° 7909
7° 4590
8° 2788
9° 9788
10° 5466
11° 7756
12° 5717
13° 5356
14° 3909
15° 2736
16° 3829
17° 8006
18° 6916
19° 5716
20° 7135
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, como todos los demás, genera gran expectativa entre los participantes.
La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de quienes aciertan los números ganadores. La comunidad de apostadores sigue de cerca cada resultado para planificar sus próximas jugadas.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26545 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 26 de agosto a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5950.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Pan)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.