Funcionario de Trump critica a Israel por ataques en Gaza y advierte sobre posible guerra

FOTO: Funcionario que lidera el plan de Trump para un alto el fuego en Gaza critica a Israel por ataques

NACIONES UNIDAS — El funcionario responsable del plan de alto el fuego del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza expresó el miércoles su crítica hacia Israel por sus continuos ataques en el territorio palestino, advirtiendo que la alternativa a la propuesta de Estados Unidos podría ser una nueva guerra.

Nikolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz creada por Trump, insistió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el plan de 20 puntos no se ha estancado, afirmando que "ha pasado de la mesa de negociación a la mesa de ingeniería".

Mladenov indicó que la milicia palestina Hamás ha aceptado deponer las armas y entregar Gaza a un gobierno civil. Sin embargo, los ataques israelíes desde el alto al fuego de octubre del año pasado siguen causando muertes entre los palestinos, aunque en menor cantidad, y los habitantes de la Franja de Gaza no perciben que el conflicto esté concluyendo.

"Después de tres años de guerra y 20 años de operaciones militares, pregunto: ¿otro ataque contra un depósito de municiones impedirá que Hamás se rearme o refuerce su control sobre Gaza?", cuestionó Mladenov. "No lo hará. Solo retrasa la desmilitarización que ocurriría" y obstaculiza la transferencia a un gobierno civil.

Un reciente acuerdo de Estados Unidos con Hamás para deponer las armas se vio como un posible avance significativo para poner fin a la guerra, que se desató tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que sus fuerzas no se retirarán de sus posiciones actuales en Gaza hasta que Hamás haya entregado todas sus armas.

Mladenov mencionó que en una reunión reciente con Netanyahu y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se revisaron las preocupaciones del gobierno israelí y se acotaron las áreas que aún requieren trabajo técnico.

La embajadora adjunta de Israel ante la ONU, Noa Furman, reafirmó ante el Consejo de Seguridad el compromiso de su país con el plan de Trump, pero subrayó que no puede tener éxito mientras Hamás siga armado. Furman indicó que Israel colabora estrechamente con Estados Unidos para lograr el desarme de Hamás.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que se están atendiendo las preocupaciones sobre el plan de Trump y que el desarme de Hamás se evaluará según sus acciones.

Mladenov advirtió sobre la creciente brecha entre la hoja de ruta y la realidad sobre el terreno, afirmando que, si se reanuda la guerra, no habrá una hoja de ruta a la cual volver ni quedará nada para reconstruir. "Eso no sería un revés", enfatizó, "sería un punto de no retorno para todos".

Recalcó la necesidad de voluntad política para superar las diferencias y planteó una elección: "Una Gaza desarmada, reconstruida y reconectada con el mundo. O una Gaza rearmada, dividida y en ruinas, con una generación radicalizada criada dentro de ella y la próxima guerra ya en el horizonte".

En lo que respecta a los palestinos, Mladenov indicó que el plan de Trump incluye una "vía creíble hacia un horizonte político" y una solución de dos Estados para el conflicto, aunque Netanyahu se opone firmemente a la creación de un Estado palestino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.