FOTO: Amazon triplica su pedido de chips Nvidia ante un aumento de demanda en el sector de IA

Amazon y Nvidia anunciaron una expansión significativa en su asociación, que incluye la adición de 2 millones de chips GPU de Nvidia a los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en los próximos dos años. Este movimiento responde a una creciente demanda en el sector de inteligencia artificial (IA), impulsada por startups, empresas y gobiernos.

Los nuevos chips, que incluyen los modelos Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra, comenzarán a ser enviados a AWS en 2027 y 2028. La noticia se dio a conocer durante la llamada de ganancias trimestrales de Nvidia, donde se destacó que la demanda había superado las expectativas iniciales.

Ambas compañías no revelaron los términos financieros del acuerdo, pero se estima que el valor del mismo asciende a decenas de miles de millones de dólares, considerando el costo unitario de los chips. Este acuerdo no solo representa un aumento en la compra de chips, sino que también implica una integración más profunda de la tecnología de Nvidia en la infraestructura de AWS.

Nvidia también planea enviar un número no especificado de CPUs Vera junto con los chips GPU, lo que fortalecerá aún más la colaboración. Durante la llamada, Jensen Huang, CEO de Nvidia, mencionó que la compañía había encontrado un nuevo mercado de 200 mil millones de dólares para sus productos.

La expansión de esta asociación llega en un momento en que Amazon también está desarrollando sus propios chips de IA, como los Trainium, que están destinados a competir directamente con los productos de Nvidia. Peter DeSantis, jefe de IA de Amazon, confirmó que AWS busca vender estos chips a otras empresas, lo que refleja la creciente competencia en el sector.

Además, Nvidia anunció que su tecnología, que incluye hardware de red y modelos de IA abiertos, se integrará en los servicios de AWS. La colaboración entre ambas empresas está diseñada para satisfacer la creciente demanda de soluciones de IA en múltiples sectores.

En el último trimestre, Nvidia reportó ingresos de 96.2 mil millones de dólares, con la mayoría proveniente de su división de centros de datos, lo que representa un aumento del 117% en comparación con el año anterior. Se espera que los ingresos continúen creciendo, alcanzando los 108 mil millones en el próximo trimestre, gracias a la demanda sostenida por sus chips de próxima generación.

Este acuerdo subraya la importancia de la colaboración en el sector tecnológico, donde la competencia por la capacidad de cómputo necesaria para impulsar la IA sigue en aumento. Nvidia ha comprometido 279 mil millones de dólares para asegurar la capacidad de suministro y fabricación para proyectos de centros de datos actuales y futuros, destacando su enfoque proactivo para satisfacer la demanda del mercado.

Jensen Huang concluyó la llamada afirmando que la IA está comenzando a realizar trabajos productivos y útiles, lo que resalta la relevancia de la inversión en infraestructura tecnológica para el futuro de la industria.