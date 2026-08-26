El presidente boliviano se desvincula de un asesor argentino implicado en un caso de femicidio

LA PAZ, Bolivia — El presidente boliviano Rodrigo Paz se pronunció el miércoles para negar cualquier vínculo laboral con Fernando Cerimedo, un reconocido asesor argentino que se encuentra en el centro de un escándalo por un caso de femicidio que ha conmocionado al país andino. En un mensaje grabado dirigido a la nación, el mandatario enfatizó que Cerimedo no tiene relación alguna con su administración ni ha actuado en nombre de su familia.

Paz reconoció que Cerimedo, quien previamente fue asesor del presidente argentino Javier Milei, colaboró en su campaña electoral durante la segunda vuelta y en los inicios de su gobierno como "estratega de orden internacional". Sin embargo, el presidente aclaró que la contribución de Cerimedo no fue la adecuada para establecer un contrato formal o una relación laboral continua. "Su presencia o la constancia en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato", explicó.

El presidente enfrentó críticas y solicitudes de aclaraciones sobre la conexión entre su administración y el asesor argentino, en medio de una crisis económica que afecta al país. "Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia", reafirmó Paz.

Por otro lado, un juez dictó el viernes prisión preventiva de 180 días para Cerimedo en Santa Cruz, acusado de un intento de femicidio contra su expareja Nadia Beller, quien fue atacada a tiros por personas que se hicieron pasar por repartidores frente a un hotel en esa región. La mujer logró sobrevivir al ataque y acusó a Cerimedo, además de denunciar presuntos casos de corrupción que lo involucran a él y a la familia de Paz.

La Fiscalía boliviana ha iniciado investigaciones adicionales por un posible enriquecimiento ilícito contra Cerimedo, tras encontrar más de 40.000 dólares en moneda local y tarjetas de presentación en su poder. Tras defender su posición, Paz insistió en que "no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas".

Beller, quien es abogada, fue parte del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que dominó la política boliviana durante casi dos décadas, aunque recientemente ha sido vinculada con la oposición en Santa Cruz. Se le ha otorgado el estatus de testigo protegida tras ser convocada a ampliar sus declaraciones en el caso de enriquecimiento ilícito contra Cerimedo.