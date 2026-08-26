Diputados: tras la reforma del BCRA, el Gobierno también logró media sanción en Inocencia Fiscal II

FOTO: Extensa sesión este miércoles en la Cámara de Diputados. (Foto: archivo/NA)

El oficialismo logró hoy aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de esta iniciativa, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

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En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Una sesión marcada por las tensiones

El debate comenzó después de que Diputados aprobara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.

La discusión por esa iniciativa ya había generado fuertes enfrentamientos, especialmente alrededor del artículo 13, que habilita al BCRA a utilizar sus reservas como garantía para tomar deuda.

Tras la votación, la oposición intentó que ese artículo fuera tratado de manera separada, pero el planteo no prosperó.

Ahora, con el inicio del debate de Inocencia Fiscal II, los bloques vuelven a medir fuerzas en un Congreso donde el oficialismo necesita sostener acuerdos para avanzar con su agenda económica.

El oficialismo busca avanzar con su agenda económica

El Gobierno considera que tanto la reforma del Banco Central como la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal forman parte de un mismo objetivo: consolidar un esquema de mayor estabilidad económica y modificar las reglas fiscales y monetarias.

La jornada también incluye otros proyectos y tratados en el temario, por lo que se prevé una extensa permanencia de los legisladores en el recinto.

Con el debate de Inocencia Fiscal II recién iniciado, las negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques aliados volverán a ser determinantes para definir el resultado de la votación.

Informe de Ariel Rodríguez.