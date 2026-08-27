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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento leves.

27/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: cielo despejado y temperaturas agradables este jueves

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El clima en Córdoba para este jueves 27 de agosto se presenta con condiciones favorables, destacándose un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se sitúa en un 72%, lo que puede generar una leve sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una brisa suave de 0.89 m/s proveniente del noroeste, lo que contribuye a la estabilidad del clima. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se mantiene en 1005 hPa, lo que indica un día sin inestabilidad climática.

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. A lo largo del día, se espera que el clima se mantenga estable, sin probabilidades de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en la ciudad.

En el pronóstico extendido, se prevé que el viernes 28 de agosto la temperatura mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 19°, con cielo nublado. Para el sábado 29, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30, las temperaturas oscilarán entre 11° y 24°, con cielo despejado, mientras que el lunes 31 se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 19°, también con cielo despejado.

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