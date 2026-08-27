Inundaciones en el Tíbet y Nepal causan más de 550 desaparecidos y al menos 162 muertos

FOTO: Inundaciones repentinas dejan más de 550 desaparecidos en el Tíbet y al menos 162 muertos en Nepal

UDIN DHUNGA, Nepal — El colapso de un glaciar en el Tíbet ha generado deslizamientos de tierra que, según reportes de la agencia china Xinhua, han dejado tres muertos y 558 personas desaparecidas. En el vecino Nepal, la policía confirmó el jueves que las intensas inundaciones repentinas en una región limítrofe han causado al menos 162 muertes y han dejado a cientos de personas sin rastro.

De los 558 desaparecidos en el Tíbet, al menos 260 son extranjeros, según información de la televisora estatal china CCTV. Hasta el momento, se han rescatado a dos residentes, pero la situación es alarmante, ya que se han confirmado al menos tres fallecimientos hasta la mañana del jueves.

En el caso de Nepal, las autoridades reportaron anteriormente que 403 personas, incluidas 341 extranjeras, están desaparecidas. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo, indicó que 133 de los desaparecidos son de India y se encontraban realizando una peregrinación hacia el monte Kailash, un lugar sagrado para los hindúes.

Entre los extranjeros desaparecidos se encuentran 47 ciudadanos de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 del Reino Unido y 24 de Canadá. El Departamento de Estado de EE.UU. ha confirmado que está al tanto de los ciudadanos afectados por esta tragedia.

Imágenes aéreas tomadas por drones han mostrado devastación, con caminos destruidos y edificios cubiertos por un torrente de agua de color gris. Las inundaciones han arrasado comunidades enteras, dejando a muchos sin hogar y sin medios de subsistencia.

La región afectada es conocida por sus empinados valles, que son vitales para la economía y el turismo, pero se vuelven peligrosos en situaciones de desastre. En Nuwakot, uno de los distritos más impactados en Nepal, se han visto casas parcialmente sumergidas y escombros colgando de árboles y cables. Los vehículos han quedado enterrados y algunos sobrevivientes, cubiertos de barro, intentan comprender la magnitud de lo sucedido.

“Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora, la inundación llegó y arrasó todo el mercado. La gente se estaba preparando para ir a la oficina en ese momento”, relató el residente Shoyam Rajbhandari. “No sabemos cuántas personas están desaparecidas o muertas.”