Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1005 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 11° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada durante las horas más cálidas del día, pero en general, se espera un clima agradable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 28 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 28°, con cielo despejado. El sábado 29 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con algunas nubes dispersas. El domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, también con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 23°, con cielo despejado.