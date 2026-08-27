La crisis en River: Eduardo Coudet suspendió conferencia tras eliminación en la Sudamericana

Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador de River Plate, decidió no asistir a la conferencia de prensa obligatoria tras la dolorosa eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde el equipo fue derrotado por Independiente Santa Fe de Colombia en una tanda de penales.

El encuentro, disputado en el estadio Monumental, culminó 1-1 tras el tiempo reglamentario, luego de que el partido de ida finalizara sin goles en Colombia. En la definición por penales, River cayó 8-7, lo que generó un profundo descontento entre los hinchas.

Este nuevo revés se suma a una serie de resultados negativos en la gestión de Coudet, que ya había enfrentado críticas tras una racha de derrotas sin precedentes en la historia del club. Con este fracaso, su permanencia al mando del equipo se encuentra en un estado crítico.

Durante el partido, River mostró momentos de buen juego, generando más de 30 intentos de gol, pero la falta de efectividad fue notoria. El único gol del equipo llegó a través de Gonzalo Driussi al inicio del segundo tiempo, mientras que Franco Fagúndez empató de penal en el minuto 35 del complemento, lo que llevó a la angustiante definición por penales.

En esta tanda, River erró cuatro disparos, lo que dejó a los hinchas frustrados. Jugadores como Lucas Martínez Quarta y Rafael Santos Borré fallaron en momentos clave, mientras que el arquero rival, Santiago Beltrán, tuvo una destacada actuación al detener tres disparos.

La derrota en casa provocó un estallido de descontento entre los seguidores, quienes expresaron su malestar con silbidos y reclamos hacia el equipo y, en particular, hacia Coudet, quien parece estar en la cuerda floja.

Con seis derrotas y una eliminación en los últimos once partidos, entre las que se incluye una caída en la final del Apertura 2026 y una inesperada derrota ante Aldosivi en la Copa Argentina, el futuro de Coudet en River se torna incierto. La dirigencia del club deberá decidir rápidamente si brinda su respaldo o opta por su despido, en caso de que el entrenador no presente su renuncia.