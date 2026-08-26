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Alerta por fuertes vientos: se espera el ingreso de un frente frío este jueves por la mañana

El organismo HidroCordoba indicó que la zona oeste de la ciudad y el área metropolitana serían las de mayor incidencia.  

26/08/2026 | 20:35Redacción Cadena 3

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Viento en Córdoba.

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La Municipalidad de Córdoba emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos para la mañana de este jueves 27 de agosto.

Según informó la comuna a través de sus redes oficiales, entre las 6 y las 9 horas se registrará el ingreso de un frente frío en la capital provincial

El organismo HidroCordoba indicó que la zona oeste de la ciudad y el área metropolitana serían las de mayor incidencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante esta situación, desde el municipio recordaron los números de emergencia:

Ante un accidente en la vía pública o domiciliario, comunicarse al 107 (Emergencias Médicas Municipal).

Por asistencia en viviendas, árboles o postes caídos, llamar al 103 de Defensa Civil.

Se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en las horas de la madrugada y primera hora de la mañana.

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió la Municipalidad de Córdoba?
La Municipalidad de Córdoba emitió un alerta por fuertes vientos para la mañana del jueves 27 de agosto.

¿Quién informó sobre el frente frío?
La comuna informó a través de sus redes oficiales sobre el ingreso de un frente frío.

¿Cuándo se registrará el ingreso del frente frío?
El ingreso del frente frío se registrará entre las 6 y las 9 horas.

¿Dónde se espera mayor incidencia de los vientos?
La zona oeste de la ciudad y el área metropolitana serán las de mayor incidencia.

¿Qué recomendaciones se hacen a la población?
Se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en las horas de la madrugada y primera hora de la mañana.

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