Alerta por fuertes vientos: se espera el ingreso de un frente frío este jueves por la mañana

La Municipalidad de Córdoba emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos para la mañana de este jueves 27 de agosto.

Según informó la comuna a través de sus redes oficiales, entre las 6 y las 9 horas se registrará el ingreso de un frente frío en la capital provincial.

El organismo HidroCordoba indicó que la zona oeste de la ciudad y el área metropolitana serían las de mayor incidencia.

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#ATENCIÓN | ?? Se prevén fuertes vientos para la mañana del jueves.



??? Entre las 06 y las 09 horas de este jueves se registrará un ingreso de frente frío en #CórdobaCapital.



El @HidroCordoba informa que la zona oeste de la ciudad y el área metropolitana sería la de mayor… pic.twitter.com/NbxTv05g1O — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) August 26, 2026

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Ante esta situación, desde el municipio recordaron los números de emergencia:

Ante un accidente en la vía pública o domiciliario, comunicarse al 107 (Emergencias Médicas Municipal).

Por asistencia en viviendas, árboles o postes caídos, llamar al 103 de Defensa Civil.

Se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en las horas de la madrugada y primera hora de la mañana.