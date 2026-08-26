Un reo de prisión federal se postula para el escaño de Alaska en la Cámara de EE.UU.

FOTO: Un reo federal avanza en las primarias por el escaño de Alaska en la cámara baja de EEUU

JUNEAU, Alaska — Un reo de una prisión federal en Nueva York, Eric Hafner, ha logrado avanzar en las primarias para el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hafner, que se identifica como demócrata, también se había postulado para el escaño en 2024 y ha conseguido un lugar en la boleta de las elecciones generales programadas para noviembre de ese año, a pesar de que el Partido Demócrata de Alaska presentó una impugnación en su contra.

En 2022, Hafner se declaró culpable de amenazar a agentes de policía, jueces y otros individuos, y se encuentra cumpliendo su condena, con una fecha de liberación estimada para 2036. En la contienda electoral, los principales candidatos son el actual representante, Nick Begich, un republicano, y el independiente Bill Hill, un educador jubilado y pescador comercial.

La victoria de Hafner en las primarias, que lo lleva a las elecciones generales, probablemente desencadenará otra impugnación legal. Esto se debe a que la Constitución de Estados Unidos establece que los candidatos deben residir en el estado que pretenden representar al momento de la elección.

En su documentación ante el estado, Hafner presentó la misma dirección postal de Box Elder, Dakota del Sur, y el mismo número telefónico que su madre, Carol Hafner. No se han encontrado vínculos evidentes entre ambos y Alaska. Cabe destacar que Carol Hafner también ha sido candidata en el pasado y ha vuelto a postularse este año, esta vez en las primarias para el Senado federal por el estado.

El sistema electoral de Alaska permite que los cuatro primeros en las primarias avancen a las elecciones generales, sin importar su afiliación partidista. Hasta el momento, Hafner ha recibido 5.757 votos con el 93% de las boletas contabilizadas. Aunque su conteo de votos está por detrás del candidato que ocupaba el tercer lugar, el demócrata Matt Schultz, este se retiró de la contienda y no es elegible para avanzar.

Es prematuro determinar quién ha finalizado en el cuarto lugar en esta contienda.