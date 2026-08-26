FOTO: Pronóstico de lluvias en Buenos Aires: cuándo y cómo afectarán al AMBA

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Las lluvias volverán a hacer acto de presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según los pronósticos de los expertos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con los informes a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se prevé que a partir de la noche de este miércoles se produzcan los primeros chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el sitio Meteored, las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores podrían comenzar en la noche de este miércoles, con chaparrones dispersos.

En contraste, el SMN indica que las tormentas llegarán recién en la madrugada de este jueves, en una jornada donde podrían registrarse lluvias hasta horas de la noche.

A partir del viernes, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren, con la eliminación del frío polar en la Ciudad y el Conurbano, y no se prevén lluvias para el fin de semana.