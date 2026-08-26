Pronóstico de lluvias en Buenos Aires: cuándo y cómo afectarán al AMBA
Se anticipan lluvias en el AMBA que podrían ser intensas. Especialistas del SMN y Meteored brindan detalles sobre el inicio de las precipitaciones y el clima en los próximos días.
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Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Las lluvias volverán a hacer acto de presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según los pronósticos de los expertos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con los informes a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se prevé que a partir de la noche de este miércoles se produzcan los primeros chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el sitio Meteored, las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores podrían comenzar en la noche de este miércoles, con chaparrones dispersos.
En contraste, el SMN indica que las tormentas llegarán recién en la madrugada de este jueves, en una jornada donde podrían registrarse lluvias hasta horas de la noche.
A partir del viernes, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren, con la eliminación del frío polar en la Ciudad y el Conurbano, y no se prevén lluvias para el fin de semana.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el clima en Buenos Aires?
Se anticipan lluvias en la Ciudad y el conurbano, comenzando esta noche.
¿Cuándo comenzarán las lluvias?
Las lluvias podrían iniciar esta noche, según Meteored, o en la madrugada del jueves, según el SMN.
¿Qué intensidad tendrán las lluvias?
Se esperan chaparrones dispersos y tormentas, algunas de ellas podrían ser intensas.
¿Cómo será el clima el fin de semana?
No se pronostican lluvias y se espera un clima más cálido a partir del viernes.
¿Qué organismos están brindando el pronóstico?
El pronóstico es proporcionado por el SMN y Meteored.
[Fuente: Noticias Argentinas]