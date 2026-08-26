Sao Paulo, rival de Boca, quiere reemplazar al lesionado Calleri con Icardi

El São Paulo de Brasil manifestó un firme interés en fichar al delantero argentino Mauro Icardi como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Sin embargo, las altas pretensiones económicas del atacante se han convertido en el principal impedimento para concretar la operación.

Las demandas salariales del jugador resultan inalcanzables para la realidad financiera actual del club de Morumbí.

El principal obstáculo radica en el millonario contrato que el rosarino percibía en el Galatasaray de Turquía, donde sus ganancias mensuales se aproximaban a los 700 mil dólares mensuales.

Cabe recordar que el delantero está sin club desde el 30 de junio, cuando quedó libre del Galatasaray, en donde marcó 77 goles, 25 asistencias y seis títulos de liga en 134 partidos.

El equipo tricolor buscaba con urgencia un atacante de renombre para compensar la baja por lesión de Jonathan Calleri de cara a la serie eliminatoria frente a Boca Juniors. No obstante, debido a la enorme brecha económica, la directiva paulista se ve obligada a congelar las conversaciones y evaluar otras alternativas en el mercado de pases.

Calleri sufrió la torcedura durante la derrota 1-0 ante Chapecoense por el Brasileirao y debió abandonar el campo a los 31 minutos. Los estudios determinarán el alcance exacto de la lesión, mientras que las primeras estimaciones calculan una recuperación de entre dos y cuatro semanas. Por ese plazo, el atacante podría perderse los dos partidos ante Boca.

La serie entre Boca y San Pablo tiene su primer partido previsto para la semana del 9 de septiembre en La Bombonera. La revancha se disputará siete días después en el Morumbí. El calendario convierte a Icardi en una alternativa asociada directamente a la llave, aunque San Pablo todavía debe definir si avanza formalmente por el delantero.