Instituto jugará octavos de Copa Argentina por segunda vez en 12 años

Por Gabriel Rodríguez

Instituto y Platense jugarán por tercera vez en el año, en este caso por los octavos de final de la Copa Argentina, encuentro que se disputará este jueves desde las 21.15 en cancha de Newell’s.

El ganador de este partido clasificará a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Barracas Central, que también jugarán este jueves.

La Gloria lleva cinco compromisos sin perder en el calendario, con cuatro triunfos que fueron seguidos y se interrumpieron con el empate ante Atlético Tucumán.

Además, ganó seis partidos de los últimos ocho y solamente perdió uno (frente a Vélez) de los últimos nueve.

Estos números no solo lo posicionan en los octavos de final de la Copa Argentina, sino que lo tienen puntero de una de las zonas del Clausura de la Liga Profesional por segunda fecha consecutiva, algo histórico.

El Calamar está invicto con Martín Palermo de entrenador con 2 victorias y 3 empates, y viene de asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, también algo inédito para el club de Vicente López.

EL DERROTERO EN LA COPA

Instituto eliminó en 32avos de final a Atlanta y en 16avos a Lanús; en tanto que Platense sacó primero a Argentino de Monte Maíz y luego a San Martín de San Juan por penales.

El equipo de Diego Flores tratará de seguir haciendo historia, ya que nunca avanzó a cuartos de final y lo más lejos que llegó en esta competencia fue a los octavos de la edición 2013/14, cayendo ante Estudiantes de Buenos Aires.

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UN POCO DE HISTORIA

En aquella edición, la Goria debutó en la fase final 1 ante Chacarita en el estadio Mario Kempes, ganando 3-1 con anotaciones de Bernardi, Masuero y Lucas Godoy.

En la fase final 2, dio cuenta de Patronato en los penales 5-4, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular con goles de Javier Velázquez y Bernardi, en cotejo que también se jugó en el Kempes.

En los 16avos de final fue a La Punta, San Luis, y dejó en el camino a Arsenal ganándole 3-1 con tantos de Marcone en contra, el mismo Bernardi y Burzio.

Y el 19 de agosto de 2015, cayó ante Estudiantes de Buenos Aires 1-0, en cancha de Arsenal, por los octavos de final.

Aquel Instituto alistó a: Brian Olivera; Jonathan Gallardo, Raúl Damiani, Julián Illanes y Lucas Trejo; Pablo Soda, Juan Saharrea, Ignacio Antonio y Martín García; Nicolás Mazzola y Gustavo Gotti.

Mientras que en el Pincha de Caseros se destacaron dos jugadores que después pasaron por la Gloria: el mediocampista Roberto Bochi (llegó para el ascenso en 2022) y el delantero Juan Martín (estuvo en Alta Córdoba un año antes, en 2013).

Aquella campaña fue orientada por Daniel “Miliki” Jiménez y terminó con Christian Bernardi como goleador de Instituto en la Copa Argentina, hasta hoy, con 3 tantos.

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Así le fue a @InstitutoACC en los Octavos de Final de #NuestraCopa ??#CopaArgentinaAXIONenergy ?????? pic.twitter.com/Uo4FSHPM51 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 26, 2026

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DE LOS CORDOBESES, EL TERCERO

La Gloria es de los equipos cordobeses capitalinos, el que menos veces jugó los octavos de final con apenas una serie.

La semana pasada, Belgrano jugó esta misma instancia ante Racing e igualó a Talleres con siete definiciones en los octavos de final de la Copa Argentina.