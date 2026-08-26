Catástrofe en Nepal: qué se sabe sobre la tragedia que dejó cientos de muertos

Las inundaciones en Nepal, provocadas por un alud en la frontera con China, han dejado al menos 160 muertos y más de 400 personas desaparecidas. La zona, conocida por su turismo religioso, se encuentra en el Tíbet.

Ramesh Khatiwada, guía de turismo local en Katmandú, explicó a Cadena 3: "Es una ruta para ir a Tíbet y muchos turistas estaban en camino de ida y al regreso de Katmandú". La región alberga lugares sagrados como el Monte Kailash y el lago Manasarovar, que atraen a peregrinos hindúes y turistas extranjeros.

Según lo informado por el local, "hasta ahora dicen que habían 403 turistas que están fuera de contacto". La situación en Katmandú es tensa, con un alto interés en la búsqueda de los desaparecidos. "Todo el mundo está informándose y también ayudando entre uno a otro", comentó.

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El gobierno nepalí ha intensificado los esfuerzos de rescate en la zona afectada. "Toda la fuerza nacional está enfocada en esa zona", agregó Khatiwada. A pesar de la magnitud de la tragedia, no hay reportes de ciudadanos hispanohablantes afectados.

El alud, que se produjo tras un desprendimiento de un glaciar, causó que el río se desbordara violentamente, arrasando aldeas y vehículos en su camino. "Pueblos enteros arrasados por este cauce del río que ha crecido mucho", afirmó.

El embajador argentino en Nepal, Mariano Caucino, confirmó que no hay argentinos entre los afectados.

Entrevista de Francisco Vidal.