Apocalípticas imágenes: cientos de desaparecidos y muertos en Nepal por desbordes de ríos

UDIN DHUNGA, Nepal — Cientos de personas se encuentran desaparecidas tras una avalancha de hielo y rocas que desató inundaciones masivas en Nepal el miércoles, resultando en al menos ocho muertes y daños extensos en aldeas e infraestructura.

Las autoridades reportaron la desaparición de 384 turistas, de los cuales 291 provienen de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia.

El desbordamiento del río Bhotekoshi ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del miércoles, arrasando varias aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos, según funcionarios locales. Se emitieron alertas a los habitantes de diversos distritos, instándolos a mantenerse alejados de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

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El portavoz del gobierno nepalí, Sasmit Pokharel, declaró: "Hemos solicitado ayuda tanto a India como a China para las labores de rescate".

La zona más afectada fue el distrito de Rasuwa, que experimentó inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. En esa ocasión, se registraron nueve muertes y severos daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta ambos países.

Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, ubicado en Katmandú, indicaron que la inundación del miércoles podría haber sido causada por una avalancha proveniente de un glaciar.

El río Lhende Khola, un afluente del Bhotekoshi, alcanzó su nivel máximo de crecida el miércoles. Según Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, "el Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, una avalancha de hielo y roca bloqueó el río, liberando una súbita crecida aguas abajo".

"En un Himalaya que se calienta, la alerta temprana es la primera línea de adaptación", añadió.

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A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey???? (@ravipandey2643) August 26, 2026

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La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países vecinos, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra, ya que se está calentando más rápidamente que el resto del planeta debido al cambio climático. Investigaciones recientes han demostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas olas de calor y lluvias intensas, se han vuelto más frecuentes en esta área.

A principios de este año, un estudio reveló que los glaciares en el Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente por el aumento de las temperaturas globales.

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This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. ?? https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

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