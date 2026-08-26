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Apocalípticas imágenes: cientos de desaparecidos y muertos en Nepal por desbordes de ríos

Una avalancha de hielo y rocas ha provocado inundaciones devastadoras con 384 turistas desaparecidos, entre ellos, 291 de varios países. La situación ha llevado a pedir ayuda internacional.

26/08/2026 | 09:34Redacción Cadena 3

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Cientos desaparecidos y al menos 8 muertos tras avalancha que causó inundaciones en Nepal

FOTO: Cientos desaparecidos y al menos 8 muertos tras avalancha que causó inundaciones en Nepal

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UDIN DHUNGA, Nepal — Cientos de personas se encuentran desaparecidas tras una avalancha de hielo y rocas que desató inundaciones masivas en Nepal el miércoles, resultando en al menos ocho muertes y daños extensos en aldeas e infraestructura.

Las autoridades reportaron la desaparición de 384 turistas, de los cuales 291 provienen de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia.

El desbordamiento del río Bhotekoshi ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del miércoles, arrasando varias aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos, según funcionarios locales. Se emitieron alertas a los habitantes de diversos distritos, instándolos a mantenerse alejados de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

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El portavoz del gobierno nepalí, Sasmit Pokharel, declaró: "Hemos solicitado ayuda tanto a India como a China para las labores de rescate".

La zona más afectada fue el distrito de Rasuwa, que experimentó inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. En esa ocasión, se registraron nueve muertes y severos daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta ambos países.

Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, ubicado en Katmandú, indicaron que la inundación del miércoles podría haber sido causada por una avalancha proveniente de un glaciar.

El río Lhende Khola, un afluente del Bhotekoshi, alcanzó su nivel máximo de crecida el miércoles. Según Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, "el Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, una avalancha de hielo y roca bloqueó el río, liberando una súbita crecida aguas abajo".

"En un Himalaya que se calienta, la alerta temprana es la primera línea de adaptación", añadió.

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La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países vecinos, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra, ya que se está calentando más rápidamente que el resto del planeta debido al cambio climático. Investigaciones recientes han demostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas olas de calor y lluvias intensas, se han vuelto más frecuentes en esta área.

A principios de este año, un estudio reveló que los glaciares en el Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente por el aumento de las temperaturas globales.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nepal?
Una avalancha de hielo y rocas provocó inundaciones masivas, resultando en al menos 8 muertes y cientos de desaparecidos.

¿Cuántas personas están desaparecidas?
Se reportan 384 turistas desaparecidos, incluidos 291 de India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia.

¿Qué acciones se están tomando?
El gobierno de Nepal ha solicitado ayuda a India y China para las labores de rescate.

¿Cuál fue la causa de la inundación?
La inundación se originó por una avalancha de un glaciar que bloqueó el río Lhende Khola.

¿Cómo afecta el cambio climático a la región?
El Himalaya se calienta más rápido que el resto del planeta, aumentando la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

[Fuente: AP]

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