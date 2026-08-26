El director de la CIA viaja a Moscú para encuentros clave en medio de tensiones globales

FOTO: Director de la CIA viaja a Rusia para reunirse con sus homólogos allí, en medio de tensiones

El director de la CIA John Ratcliffe realizó un viaje a Moscú para sostener reuniones con sus pares rusos, un hecho poco común y marcado por el secretismo, en un momento de intensas tensiones entre Estados Unidos y Rusia debido a la invasión de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Ratcliffe no se reunió con el presidente Vladímir Putin, quien fue informado sobre los contactos "a nivel de las agencias de inteligencia".

"El presidente Putin es informado de inmediato de todo", agregó Peskov, sin ofrecer detalles sobre los temas discutidos.

Desde la CIA se optó por no hacer comentarios sobre la visita, y no se han emitido declaraciones al respecto desde la Casa Blanca.

Agencias de noticias rusas informaron que un avión militar estadounidense aterrizó en el aeropuerto Vnukovo de Moscú el martes y despegó más tarde ese mismo día. Estados Unidos notificó a Ucrania sobre el viaje y solicitó que suspendiera temporalmente sus ataques contra bases rusas mientras Ratcliffe se encontraba en el país. Un alto funcionario ucraniano, que pidió permanecer en el anonimato, precisó que esta suspensión no abarcaba todo el territorio ruso, sino solo las áreas de Moscú, San Petersburgo y algunas regiones del norte. Los ataques en otras partes de Rusia continuaron.

CBS News fue el primero en informar sobre la visita.

Rusia sostiene que las relaciones con EEUU están en "crisis profunda"

Peskov consideró que "los contactos entre las agencias de inteligencia son, en sí mismos, un fenómeno positivo, un proceso positivo", aunque destacó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos siguen en una "crisis profunda".

El portavoz ruso añadió que es "demasiado pronto para decir" qué repercusiones tendrá la visita de Ratcliffe en los vínculos entre ambas naciones.

El experto en servicios de seguridad de Rusia, Andrei Soldatov, señaló que encuentros como el de Ratcliffe no son comunes. "No ocurren todos los años", enfatizó.

Los canales de comunicación oficiales entre Moscú y Washington han permanecido activos desde la década de 1980, con el propósito de permitir que ambas partes se comuniquen en situaciones donde puedan estar en riesgo vidas estadounidenses o rusas, explicó Soldatov.

En 2021, Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Putin, se reunió en Moscú con el entonces director de la CIA, William Burns, meses antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. Posteriormente, Burns se reunió con Sergei Naryshkin, jefe de la agencia de inteligencia exterior de Rusia, en Turquía en noviembre de 2022, para advertir a Rusia sobre el despliegue de armas nucleares en Ucrania.

No se han divulgado detalles sobre las conversaciones del martes, aunque estos encuentros suelen llevarse a cabo solo ante situaciones urgentes de seguridad nacional y cuando responden a los "intereses nacionales estadounidenses", declaró Soldatov.

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han alcanzado niveles bajos desde la Guerra Fría tras la invasión de Ucrania, aunque parecieron mejorar durante la administración del expresidente Donald Trump, quien prometió poner fin rápidamente al conflicto y mantuvo múltiples conversaciones telefónicas con Putin.

Sin embargo, los intentos de negociar un acuerdo de paz han fracasado, con la atención de Estados Unidos centrada en su conflicto con Irán, mientras Rusia y Ucrania continúan atacándose mutuamente. Putin ha rechazado la solicitud del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para un alto el fuego inmediato, argumentando que Rusia busca un acuerdo total y no una tregua temporal.

Rusia ha propuesto mediar en el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, un aliado clave de Moscú en el Medio Oriente.

Rusia e Irán mantienen un tratado de asociación

Tras el envío de tropas a Ucrania en febrero de 2022, Teherán proporcionó a Rusia drones Shahed y posteriormente autorizó su producción en Rusia. En enero de 2025, ambos países firmaron un tratado de "asociación estratégica integral". No obstante, a pesar de fortalecer la relación con Irán, Rusia ha mantenido lazos amistosos con Israel, y analistas describen su relación con Irán como complicada.

En marzo, AP informó que Rusia había proporcionado a Irán información que podría ayudar a atacar buques, aeronaves y bases estadounidenses en la región, según funcionarios familiarizados con la inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, estos funcionarios advirtieron que no había evidencia de que Rusia estuviera indicando a Irán cómo utilizar esa información.

Consultado sobre la posibilidad de que Rusia ofreciera asistencia militar a Irán, Peskov respondió que no ha habido tal solicitud por parte de Teherán. Al ser interrogado sobre si Moscú había brindado asistencia militar o de inteligencia a Teherán desde el inicio del conflicto, se negó a comentar.

Soldatov sugirió que la reunión del martes podría haber abordado la protección del personal, bases o instalaciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, y que Ratcliffe podría haber viajado a Moscú con la intención de influir en esa relación.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania, y Emma Burrows en Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.