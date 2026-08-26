La inflación en Estados Unidos se mantiene elevada a causa de la guerra y los aranceles de Trump

WASHINGTON — Un índice de inflación monitoreado por la Reserva Federal no mostró cambios el mes pasado, lo que indica que muchos estadounidenses continúan enfrentando precios elevados. El reporte del Departamento de Comercio reveló que los precios aumentaron un 3,7% en julio en comparación con el año anterior, manteniendo la misma cifra que en junio. La inflación ha aumentado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán a finales de febrero, cuando se situaba en 2,9%. Esta cifra está muy por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal.

Los precios altos se perfilan como un tema crucial en las próximas elecciones de mitad de mandato, a solo 10 semanas de distancia. La guerra con Irán ha mantenido los precios de la gasolina en niveles elevados, mientras que el presidente Donald Trump amenaza con implementar nuevos aranceles a Canadá y China. Además, el gasto en infraestructura relacionado con la inteligencia artificial ha encarecido productos como computadoras, consolas de videojuegos y semiconductores.

Es poco probable que los recientes datos de inflación resuelvan la división dentro de la Reserva Federal, donde la mayoría de los funcionarios están dispuestos a mantener estables las tasas de interés para observar si la inflación puede disminuir por sí sola. Sin embargo, otros miembros han apoyado la idea de aumentar las tasas para intentar frenar el endeudamiento y el gasto, en un esfuerzo por controlar los precios. El nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh, dará un discurso el viernes en Jackson Hole, Wyoming, que será seguido de cerca por Wall Street en busca de indicios sobre sus futuros pasos.

Al excluir categorías volátiles como alimentos y energía, la inflación subyacente tampoco mostró cambios, manteniéndose en 3,3% en julio. Antes de que Trump impusiera aranceles en abril de 2025, esta cifra había caído a 2,6%.

Por otro lado, una segunda estimación del gobierno reveló que la economía creció a un ritmo anual de 1,5% en el segundo trimestre, una desaceleración respecto al 2,1% del primer trimestre. A pesar de esto, el gasto de los consumidores se mantuvo sólido, y las empresas incrementaron su inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

Los estadounidenses parecen estar adoptando un enfoque más cauteloso a medida que la inflación se sostiene en niveles altos. El gasto de los consumidores, ajustado por inflación, no mostró cambios en julio.

En términos mensuales, la inflación general aumentó un 0,2% de junio a julio, luego de una caída del 0,1% en el mes anterior y un incremento del 0,5% en mayo. La inflación subyacente también creció un 0,2% entre junio y julio, superando el 0,1% del mes previo. Algunos funcionarios de la Reserva Federal han indicado que una inflación subyacente de alrededor del 0,2% mensual sería una señal tranquilizadora de que la inflación está volviendo a su objetivo del 2%.

Los precios de la gasolina y otras fuentes de energía cayeron drásticamente el mes pasado, disminuyendo un 2,7% de junio a julio. Los precios de los comestibles también retrocedieron un 0,1%. Sin embargo, los precios de los automóviles subieron un 0,4%, y el costo de la vivienda y los servicios públicos aumentó un 0,3%.

En una nota positiva, los ingresos crecieron a un ritmo saludable. Ajustados por inflación, aumentaron un 0,4%, el mejor resultado desde febrero. Sin embargo, en comparación con el año anterior, los ingresos apenas han logrado compensar la inflación.

Los precios de la gasolina han repuntado este mes, lo que probablemente incrementará la inflación cuando se publiquen las cifras de agosto el próximo mes. Los precios han vuelto a subir a un promedio de 4,10 dólares por galón, según la AAA. Muchos funcionarios de la Reserva Federal están preocupados de que, con la inflación por encima de su objetivo durante más de cinco años, podrían ser necesarias tasas más altas para controlar los aumentos de precios.

La inflación persistente ha contribuido a tasas de interés más altas a largo plazo, lo que ha encarecido los costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Muchos analistas de Wall Street sostienen que la falta de claridad de Warsh sobre cómo responderá la Reserva Federal a la inflación también ha impulsado al alza estas tasas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó brevemente un máximo de 19 años a principios de este mes, lo que provocó una intervención inusual del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent anunció que el Tesoro duplicaría sus recompras de bonos a más largo plazo, desde 10 hasta 30 años, a partir del próximo mes. Esta medida elevaría los precios de los bonos y reduciría los rendimientos, que se mueven en direcciones opuestas. Aunque el anuncio inicialmente tuvo poco efecto, desde entonces los rendimientos han disminuido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.