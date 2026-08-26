Madring se prepara para su debut en el Gran Premio de España de F1

MADRID — El nuevo circuito Madring, que hará su debut en la Fórmula Uno esta temporada, ha sido declarado óptimo para su carrera inaugural tras una exitosa serie de pruebas con autos de la categoría inferior F3. Los organizadores han confirmado que el circuito está preparado para el Gran Premio de España, que se llevará a cabo el 13 de septiembre, luego de dos días de rodaje que incluyeron varias interrupciones debido a que algunos pilotos se salieron de la pista.

Durante las pruebas, un piloto expresó que Madring es "el circuito con más adrenalina de toda la temporada", mientras que otro comparó ciertas secciones del trazado con los circuitos en las calles de Mónaco y Macao.

En total, 30 pilotos y 10 equipos compitieron en el nuevo trazado de 5,4 kilómetros (3,3 millas), que se sitúa alrededor de pabellones de exposiciones cercanos al principal aeropuerto de Madrid. Este circuito combina carreteras existentes con secciones diseñadas específicamente para la Fórmula 1.

Los organizadores señalaron que las pruebas fueron útiles para evaluar tanto el rendimiento de la pista como las distintas operaciones deportivas, técnicas, médicas y de seguridad. A pesar de las casi 20 interrupciones en las sesiones, los pilotos quedaron satisfechos con su experiencia en el nuevo circuito.

El piloto Théophile Naël, que compite para el equipo Van Amersfoort Racing, comentó: "Me siento muy cómodo en Macao y Mónaco, así que me gusta mucho este circuito porque algunas secciones me los recuerdan. Cuando vas a fondo, puedes sentir las fuerzas g. Dentro del auto, es increíble".

Se anticipa que la curva peraltada "La Monumental" será uno de los momentos destacados del nuevo trazado. El piloto español Bruno del Pino, del equipo MP Motorsport, describió la pista como "la más cargada de adrenalina de toda la temporada", afirmando que "la adrenalina está al 100% en cada vuelta".

Madring firmó un contrato con la Fórmula 1 hasta 2035, marcando el regreso de la F1 a la región de Madrid después de que se llevara a cabo la última carrera en el circuito del Jarama en 1981. Anteriormente, el trazado de Jerez de la Frontera albergó carreras entre 1986 y 1990, así como en 1994 y 1997.