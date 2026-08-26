EEUU declara desastre por sequía en Puerto Rico mientras la crisis hídrica se agudiza

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El gobierno de Estados Unidos emitió el miércoles una declaración de desastre por sequía que abarca más de 26 municipios de Puerto Rico, en un contexto donde los problemas de suministro de agua se intensifican sin perspectivas de mejora. Actualmente, más del 33% del territorio enfrenta condiciones de sequía extrema, mientras que otro 30% está bajo sequía severa. Durante el mes de julio, San Juan registró el nivel más bajo de precipitaciones en más de 120 años y experimentó su segundo mes más caluroso.

La gobernadora Jenniffer González había solicitado esta declaración al Departamento de Agricultura de EEUU hace más de dos semanas, enfatizando la urgencia de apoyo para los agricultores locales. "Desde el primer momento dejamos clara la necesidad de nuestros agricultores", expresó González.

La declaración abarca 26 de los 78 municipios de la isla, incluyendo Cabo Rojo, Ponce, Yauco, Aibonito y Lares. Esta medida permite a los productores agrícolas de estas regiones acceder a préstamos de emergencia, un alivio necesario en medio de la crisis.

El secretario de Agricultura de Puerto Rico, Irving Rodríguez, destacó que esta declaración representa un avance significativo para los agricultores. "Exhortamos a todos los productores afectados por la sequía a documentar sus pérdidas", indicó Rodríguez.

Las condiciones de sequía han forzado a muchos agricultores a suspender su producción desde mayo. Según Fello Pérez, un proveedor de asistencia técnica en Puerto Rico, los productores que cultivan hortalizas, tanto en hidroponía como en suelo, son algunos de los más perjudicados. Además, quienes cultivan frutas como café y cacao han visto caer sus cosechas prematuramente debido a la falta de agua.

La situación ha llevado a algunos agricultores a buscar trabajos alternativos para poder subsistir. Uno de ellos incluso tuvo que regresar a su empleo anterior como mecánico para poder llegar a fin de mes. La gobernadora había declarado un estado de emergencia a finales de julio y activó a la Guardia Nacional para ayudar en la distribución y purificación de agua.

A partir de agosto, se implementaron racionamientos de agua en varios vecindarios de San Juan y otras seis ciudades. Más de 180,000 clientes se ven afectados por cortes de agua de hasta 48 horas como parte de un calendario rotativo, mientras que camiones distribuyen agua en las áreas más críticas, priorizando hospitales y residencias de personas mayores.

Los meteorólogos señalan que la sequía es parte de un ciclo natural de calentamiento conocido como El Niño, que también ha impactado a las Islas Vírgenes de EEUU. El gobierno estadounidense ya había declarado un desastre por sequía a principios de mes en Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz, que están bajo sequía extrema.

Aparte de las condiciones secas, Puerto Rico enfrenta problemas de escasez de agua debido al deterioro de su infraestructura. Miles de puertorriqueños ya sufrían escasez y problemas de presión en el suministro desde hace más de un año. Esta crisis llevó al alcalde de San Juan, Miguel Romero, a demandar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en mayo, reconociendo que la infraestructura ha estado desatendida durante décadas.

Puerto Rico ha implementado medidas de racionamiento de agua en años anteriores, en 2020 y 2015, cuando aproximadamente 400,000 clientes del servicio público recibían agua solo cada tercer día.