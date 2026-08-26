Amenazas a Verónica Brunati tras defensa de Julián Álvarez en conflicto con Atlético de Madrid

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La periodista argentina Verónica Brunati denunció este miércoles haber recibido amenazas tras expresar su opinión sobre el conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la periodista había defendido la postura del delantero, quien manifestó su intención de ser transferido y cuestionó el destrato que viene recibiendo por parte de un sector de los hinchas.

Brunati compartió una captura del mensaje intimidatorio recibido, en el que directamente le advierten sobre una eventual presencia suya en el estadio Metropolitano.

"Cuidado con pisar el Metropolitano, Verónica, toda acción tiene su reacción. Y lo que estáis haciendo los ‘periodistas’ argentinos es asqueroso... cuidado", señala el texto.

El mensaje finaliza con la frase "FA82 siempre atentos", acompañada por emojis, una referencia a la sigla habitualmente utilizada por el Frente Atlético, aunque hasta el momento no existe confirmación sobre la identidad de la persona que envió la amenaza ni puede atribuirse oficialmente su autoría a la agrupación.

La situación se produjo después de que Brunati publicara una extensa reflexión en X sobre el conflicto que atraviesa Álvarez con el Atlético de Madrid. "No creo que Julián Álvarez le haya faltado el respeto a nadie manifestando su deseo. Ni que merezca el destrato que está recibiendo", comenzó la periodista.

Asimismo, recordó las declaraciones que el delantero realizó durante el Mundial, cuando hizo pública su intención de abandonar el conjunto español.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor para todos es que busquemos una transferencia", había manifestado el futbolista.

Según explicó la periodista, Álvarez ya había transmitido esa misma postura en privado a la dirigencia del Atlético durante febrero, antes de que la situación terminara convirtiéndose en un conflicto público.

"El Atlético está defendiendo el valor económico y deportivo de Julián Álvarez. Julián está defendiendo su proyecto personal. Son dos posiciones legítimas, pero antagónicas", analizó Brunati. Y agregó: "Retenerlo solo tiene sentido si consiguen reconstruir la relación. Si no, simplemente están aplazando el problema."

Álvarez fue recibido con fuertes silbidos durante el empate 2-2 ante Villarreal en el Metropolitano, tanto cuando fue anunciado como suplente como al momento de realizar el calentamiento e ingresar al terreno de juego.

Luego del encuentro, incluso el club decidió que el atacante se retirara directamente hacia los vestuarios y no se acercara junto al resto del equipo a la tribuna, una determinación que Diego Simeone explicó que fue tomada para proteger al futbolista en medio del clima hostil.