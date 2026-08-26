Piden expulsar al legislador Ramón Flores por "indignidad" tras el escándalo en el norte cordobés

La sesión de la Unicameral de Córdoba promete una acalorada discusión política. Tras el estallido del caso de grooming y abuso sexual de menores en Villa de María de Río Seco, que involucra como imputado a un exasesor del oficialismo, la bancada opositora adelantó que no aceptará el pedido de licencia del legislador Ernesto Ramón Flores y presentará un proyecto para su expulsión definitiva.

La iniciativa, impulsada por bloques opositores como el radicalismo y el Frente Cívico, fundamenta el pedido en el artículo 99 de la Constitución Provincial, alegando la causal de "indignidad" y deshonra de conducta en el ejercicio de sus funciones.

La legisladora Daniela Gudiño (UCR) cuestionó con dureza el rol del oficialismo, señalando que la permanencia de Flores y las irregularidades en la contratación de sus asesores parlamentarios representan una situación insostenible para el cuerpo legislativo.

El trasfondo político se tensiona aún más debido a la mayoría que ostenta Hacemos por Córdoba en la cámara, herramienta con la que el bloque oficialista definiría si aprueba la licencia o habilita el debate de apartamiento.

Desde la oposición remarcaron que el caso expone falencias graves en los controles institucionales y apuntaron también contra el silencio de las autoridades del Ministerio de Seguridad frente a las derivaciones que salpican a la fuerza policial y a la estructura política del departamento Río Seco.

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