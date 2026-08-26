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Piden expulsar al legislador Ramón Flores por "indignidad" tras el escándalo en el norte cordobés

La oposición en la Unicameral rechazó el pedido de licencia del parlamentario oficialista y exigió su apartamiento definitivo por el caso de sus asesores imputados por abuso sexual infantil.

26/08/2026 | 09:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco (PJ).

FOTO: Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco (PJ).

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    Audio. Piden expulsar al legislador Ramón Flores por "indignidad" tras el escándalo

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La sesión de la Unicameral de Córdoba promete una acalorada discusión política. Tras el estallido del caso de grooming y abuso sexual de menores en Villa de María de Río Seco, que involucra como imputado a un exasesor del oficialismo, la bancada opositora adelantó que no aceptará el pedido de licencia del legislador Ernesto Ramón Flores y presentará un proyecto para su expulsión definitiva.

La iniciativa, impulsada por bloques opositores como el radicalismo y el Frente Cívico, fundamenta el pedido en el artículo 99 de la Constitución Provincial, alegando la causal de "indignidad" y deshonra de conducta en el ejercicio de sus funciones. 

La legisladora Daniela Gudiño (UCR) cuestionó con dureza el rol del oficialismo, señalando que la permanencia de Flores y las irregularidades en la contratación de sus asesores parlamentarios representan una situación insostenible para el cuerpo legislativo.

El trasfondo político se tensiona aún más debido a la mayoría que ostenta Hacemos por Córdoba en la cámara, herramienta con la que el bloque oficialista definiría si aprueba la licencia o habilita el debate de apartamiento. 

Desde la oposición remarcaron que el caso expone falencias graves en los controles institucionales y apuntaron también contra el silencio de las autoridades del Ministerio de Seguridad frente a las derivaciones que salpican a la fuerza policial y a la estructura política del departamento Río Seco.

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Lectura rápida

¿Qué se discute en la Unicameral de Córdoba? Se discute el pedido de licencia del legislador Ernesto Ramón Flores tras un caso de grooming y abuso sexual de menores.

¿Quiénes impulsan la iniciativa para la expulsión? La iniciativa es impulsada por bloques opositores como el radicalismo y el Frente Cívico.

¿Cuál es la base legal para el pedido de expulsión? Se fundamenta en el artículo 99 de la Constitución Provincial, alegando "indignidad" y deshonra de conducta.

¿Quién cuestionó el rol del oficialismo? La legisladora Daniela Gudiño cuestionó la permanencia de Flores y las irregularidades en la contratación de asesores.

¿Qué falencias se exponen según la oposición? Se exponen falencias graves en los controles institucionales y el silencio del Ministerio de Seguridad sobre la situación.

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