Acompañan a niños de hogares para que sigan viviendo su infancia

Jugar, salir a pasear, ir al cine, hacer un picnic, comer pizza o simplemente compartir unas horas. Para los voluntarios de Fundación Volver, esas actividades cotidianas pueden convertirse en momentos significativos para niños y adolescentes que viven en hogares y atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La organización trabaja acompañando a chicos que se encuentran en hogares judicializados, muchos de ellos a la espera de una adopción o de una definición sobre su futuro. Frente a esas realidades, Fundación Volver propone algo concreto: estar presentes y construir vínculos sostenidos en el tiempo.

Lupe de la Cuesta, integrante del equipo de coordinadores de la fundación, contó que una de las tareas habituales consiste en visitar los hogares durante los fines de semana. Los voluntarios llevan juegos y actividades y comparten tiempo con los chicos. Con quienes llevan más tiempo dentro de la organización, también comienzan las salidas.

“Sacarlos a pasear” puede significar muchas cosas: desde ir a una plaza hasta visitar un parque de diversiones, ir al cine o pasar un tiempo en la casa de un voluntario. El objetivo, explica Lupe, es que los chicos puedan seguir haciendo cosas propias de la infancia.

El valor de estar

Para Fundación Volver, la continuidad es fundamental. No se trata solamente de realizar una actividad ocasional, sino de regresar una y otra vez para que pueda construirse una relación.

Lupe recordó que uno de los momentos más significativos de su experiencia fue cuando los chicos comenzaron a reconocerla, recordar conversaciones anteriores y preguntarle por cosas que les había contado. Esos pequeños detalles, explica, muestran que se está construyendo un vínculo.

“Más allá de que voy tres horas a jugar con vos un fin de semana, voy tres horas todos los fines de semana, y eso implica que se construye una relación”, señaló.

Ese vínculo también implica atravesar momentos difíciles. Los voluntarios conocen historias complejas y deben enfrentarse a angustias y miedos. Sin embargo, desde la fundación buscan poner el foco en el presente de cada chico.

Una mirada que evita la lástima

Uno de los principios que destaca Lupe es la necesidad de no definir a los niños únicamente por aquello que les ocurrió.

Aunque conocer sus historias es importante para comprender sus realidades, desde Fundación Volver consideran que el vínculo debe construirse a partir de quiénes son los chicos hoy: qué quieren hacer, qué les gusta, a qué quieren jugar y qué desean compartir.

“Nosotros también tenemos una política de que el foco tiene que estar en el presente del niño”, explicó.

Para Lupe, construir desde la lástima no permite desarrollar un vínculo sólido. En cambio, conocer al chico, quererlo y acompañarlo desde su presente ofrece una base diferente para la relación.

También hay despedidas

El trabajo de los voluntarios incluye otro desafío: saber que los chicos no permanecerán para siempre en los hogares.

Cuando un niño es adoptado, la noticia puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, aparece la enorme alegría de saber que comienza una nueva etapa junto a una familia. Por otro, la tristeza de dejar de compartir el tiempo habitual.

Lupe contó el caso de una chica con la que había construido un vínculo y que luego fue adoptada. Pudo conocer a sus padres durante el proceso de vinculación y, después de la adopción, continuar viéndola en algunas oportunidades.

Para la fundación, ese vínculo construido previamente puede continuar de distintas maneras, siempre respetando la nueva realidad del niño.

Una red de jóvenes y voluntarios

Fundación Volver trabaja actualmente con distintos espacios: un hogar en Capital, otro en Añatuya, Santiago del Estero, que visitan dos veces al año, y una escuela de apoyo escolar en Vicente López.

Las edades de los chicos son variadas: van desde bebés hasta adolescentes y jóvenes de alrededor de 18 o 19 años.

El equipo de coordinadores también está compuesto mayoritariamente por jóvenes. Lupe considera que la juventud aporta una fuerza particular: la idea de que el mundo puede cambiar y que las cosas pueden transformarse.

Pero también destaca la importancia del trabajo colectivo. En los momentos difíciles, sostiene, poder sentarse a conversar, intercambiar opiniones y buscar soluciones en equipo es fundamental para continuar.

Cómo colaborar con Fundación Volver

Para sostener sus actividades, la organización realiza colectas, ferias y eventos. En el último tiempo también desarrollaron campañas específicas, en las que quienes colaboran pueden, por ejemplo, regalarle a un chico una noche de pizza y fichines o hacerle un regalo por el Día de la Infancia.

Las necesidades también pueden ser puntuales. La fundación utiliza sus redes sociales para solicitar elementos específicos y muchas veces recibe rápidamente respuestas de personas que tienen aquello que necesitan para donar.

Lupe destacó especialmente la respuesta de quienes se acercan a colaborar. Según contó, muchas veces las personas ofrecen incluso más de lo que inicialmente se solicita.

Para conocer las campañas y las distintas formas de colaborar, Fundación Volver comunica sus actividades a través de Instagram: @volver.ar

En tiempos atravesados por el individualismo y la incertidumbre, el trabajo de estos jóvenes apuesta por algo sencillo: compartir tiempo, construir vínculos y devolverles a los chicos momentos de juego y disfrute que forman parte de la infancia.