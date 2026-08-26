El regreso de Robert De Niro a Netflix con un thriller criminal

Por Susana Manzelli

Este viernes llega “Susurran tu nombre” con Tom (Adam Scott) en el papel de un escritor viudo que se muda a un nuevo pueblo con su pequeño hijo para empezar de cero, pero termina atrapado en una pesadilla. Cuando el niño de ocho años es secuestrado misteriosamente de su propia casa Tom, recurre a su padre Pete (Robert De Niro), un ex detective familiarizado con el modus operandi de un infame asesino serial, a pesar de que no tienen una buena relación.

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Basado en la novela homónima de Alex North, quien es el hombre de los susurros? Autor de secuestros y asesinatos de menores que está en prisión y es señalado porque el nuevo caso repite elementos del método que convirtió aquel expediente en una referencia del terror criminal y en el que Pete participó de la captura.

La dirección está a cargo del cineasta neozelandés James Ashcroft conocido por trabajos como “La ley de Jenny Pen, “Atrapados en la oscuridad” y completan el elenco Michelle Monaghan y Acston Luca Porto.