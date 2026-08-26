Falleció Dolly Parton: la causa de su muerte fue una breve batalla contra el cáncer

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La icónica figura de la música country, Dolly Parton, falleció a los 80 años, tras "una breve batalla contra el cáncer", según lo confirmado por sus allegados a medios internacionales.

La artista había sido ingresada en el centro oncológico Vanderbilt-Ingram en Nashville, donde enfrentó complicaciones de salud desde el pasado viernes.

A pesar de que su familia no brindó detalles sobre el tipo de cáncer que padecía, se informó que Parton pasó sus últimos momentos en su hogar, rodeada de sus seres queridos.

La triste noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de una publicación en las redes sociales de la cantante. En honor a su legado, la familia solicitó a los seguidores que realicen donaciones a la fundación Imagination Library, que promueve el acceso de los niños a los libros.

Los problemas de salud de Dolly Parton

A pesar de que la familia no ofreció detalles sobre su enfermedad, se supo que a mediados de agosto Dolly Parton experimentó un deterioro en su salud que la llevó a cancelar varias presentaciones.

El 14 de agosto, la artista debía asistir a la inauguración de una nueva atracción en Dollywood, su famoso parque temático en Nashville. Sin embargo, no pudo participar debido a problemas de salud, mareos y deshidratación, según sus declaraciones en ese momento.

Su médico le recomendó no viajar, y su última aparición pública fue el 19 de agosto, de forma virtual, en la ceremonia de los ACM Honors, donde recibió el Poet's Award. A pesar de las dificultades de salud, Parton se mostró optimista y habló sobre su deseo de retomar su agenda personal.