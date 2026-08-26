Las Leonas buscan el pase a la final del Mundial frente a Australia este jueves

FOTO: Las Leonas sueñan en el Mundial de hockey.

Las Leonas se enfrentarán este jueves a Australia a las 15:30 (hora argentina), con la intención de asegurar su lugar en la final y repetir la experiencia de disputar el título, que no viven desde que fueron subcampeonas en España-Países Bajos 2022.

El partido correspondiente a las semifinales del Mundial de Hockey 2026 tendrá lugar en el Belfius Hockey Arena de Wavre y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

El equipo que dirige Fernando Ferrara llega a este encuentro invicto tras finalizar en el primer puesto del Grupo F de la segunda fase.

Argentina inició su camino en el Mundial con un empate contra Estados Unidos y luego logró dos victorias ante Alemania y Escocia, lo que le permitió avanzar como líder de su zona inicial.

En la siguiente fase, Las Leonas lograron un triunfo 3-2 frente a las alemanas y luego golearon 3-0 a España, asegurando así su lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

El último encuentro fue un empate 0-0 contra Bélgica, anfitriona y tercera en el ranking mundial, lo que permitió a Argentina finalizar primera en su grupo con siete puntos.

Este liderazgo le permitió al equipo permanecer en Wavre para disputar la semifinal y evitar un traslado hacia los Países Bajos.

Australia, por su parte, terminó segunda en el Grupo E y se volverá a enfrentar a una selección argentina con la que ha tenido importantes encuentros en la historia de los Mundiales.

Uno de los recuerdos más destacados es la semifinal de Perth 2002, donde Las Leonas vencieron 1-0 a Australia gracias a un gol de Soledad García, lo que les permitió posteriormente conquistar su primer título mundial tras vencer a los Países Bajos. Sin embargo, las australianas habían sido las verdugas de Argentina en la final de Dublín 1994, ganando 2-0, y repitieron la victoria 4-2 en el Mundial de Utrecht 1998.

El conjunto argentino también cuenta con Agustina Gorzelany como una de sus principales figuras en el córner corto y ha mostrado una sólida estructura defensiva durante todo el torneo.

Argentina intentará alcanzar su tercera final consecutiva en grandes torneos internacionales, luego de haber disputado la final del Mundial 2022 y haber obtenido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.