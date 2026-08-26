Una persecución terminó con el hijo del presidente de Racing de Córdoba detenido en Carlos Paz

FOTO: Detuvieron a Nazareno Pérez, hijo del presidente de Racing de Nueva Italia.

Un joven de 31 años, hijo del presidente de Racing de Nueva Italia, fue detenido tras una persecución policial por las calles de Villa Carlos Paz, en el marco de una causa por presunta violencia de género.

El operativo se desarrolló el lunes, cerca de las 23.30, cuando efectivos intentaron controlar un Volkswagen Vento en calle Gobernador Roca. Según fuentes policiales, el conductor evadió el procedimiento y emprendió la fuga.

Personal de la Departamental Punilla inició un seguimiento que terminó con la interceptación del vehículo y la detención de Nazareno Pérez, integrante del área de marketing del club cordobés.

Posteriormente, los agentes constataron que sobre Pérez pesaba un pedido de detención vigente desde el 31 de julio, solicitado por la Fiscalía de Primer Turno de Villa Carlos Paz. La investigación está relacionada con los presuntos delitos de amenazas calificadas y abuso sexual.

La orden judicial se habría dictado a partir de una denuncia presentada por su expareja, cuya vivienda permanecía bajo consigna policial mientras se buscaba al acusado. Días antes, los investigadores habían allanado el domicilio de Pérez con el objetivo de detenerlo.

El arrestado es hijo del empresario Manuel Pérez, presidente del Club Atlético Racing de Nueva Italia. Semanas atrás había tomado notoriedad pública por un cruce en redes sociales con el futbolista Ricardo Centurión.

Informe de Abelardo Fonseca.