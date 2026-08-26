San Lorenzo formaliza acuerdo con los hermanos Romero para regularizar deudas pendientes

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- La comisión directiva de San Lorenzo ha hecho oficial la firma de un nuevo acuerdo financiero con los futbolistas paraguayos Óscar y Ángel Romero. Esta medida es crucial para que el club argentino pueda regularizar una deuda pendiente y evitar posibles inhibiciones, sanciones y demandas ante la FIFA.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la nueva gestión, liderada por Marcelo Culotta, asumió las negociaciones tras el vencimiento de un acuerdo previo. Este entendimiento original, establecido en enero bajo la administración temporal de Sergio Costantino, ascendía a un total de USD 1.082.976, pero se había anulado por falta de pago, dado que solo se había abonado la firma y una parte de la primera cuota.

El compromiso renegociado estipula que el saldo final de la deuda será abonado hacia noviembre de 2027, coincidiendo con el cierre del mandato actual de la dirigencia. Con la firma de este nuevo acuerdo, San Lorenzo ha logrado eliminar cualquier acumulación de penalidades futuras relacionadas con este asunto.

Los hermanos Romero se unieron a la institución en 2019 y rápidamente se convirtieron en piezas clave del equipo, participando en 55 partidos hasta 2021, antes de continuar sus carreras en otros clubes. En la actualidad, la situación de ambos es peculiar, ya que Ángel forma parte del plantel de Boca Juniors y Óscar juega para Huracán, dos de los tradicionales rivales de San Lorenzo.