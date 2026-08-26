San Lorenzo formaliza acuerdo con los hermanos Romero para regularizar deudas pendientes
La directiva de San Lorenzo, liderada por Marcelo Culotta, anunció la reestructuración de la deuda con los hermanos Romero, lo que permitirá al club evitar inhibiciones y regularizar su situación financiera.
FOTO: San Lorenzo anunció un nuevo acuerdo con los hermanos Romero para evitar inhibiciones
Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- La comisión directiva de San Lorenzo ha hecho oficial la firma de un nuevo acuerdo financiero con los futbolistas paraguayos Óscar y Ángel Romero. Esta medida es crucial para que el club argentino pueda regularizar una deuda pendiente y evitar posibles inhibiciones, sanciones y demandas ante la FIFA.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la nueva gestión, liderada por Marcelo Culotta, asumió las negociaciones tras el vencimiento de un acuerdo previo. Este entendimiento original, establecido en enero bajo la administración temporal de Sergio Costantino, ascendía a un total de USD 1.082.976, pero se había anulado por falta de pago, dado que solo se había abonado la firma y una parte de la primera cuota.
El compromiso renegociado estipula que el saldo final de la deuda será abonado hacia noviembre de 2027, coincidiendo con el cierre del mandato actual de la dirigencia. Con la firma de este nuevo acuerdo, San Lorenzo ha logrado eliminar cualquier acumulación de penalidades futuras relacionadas con este asunto.
Los hermanos Romero se unieron a la institución en 2019 y rápidamente se convirtieron en piezas clave del equipo, participando en 55 partidos hasta 2021, antes de continuar sus carreras en otros clubes. En la actualidad, la situación de ambos es peculiar, ya que Ángel forma parte del plantel de Boca Juniors y Óscar juega para Huracán, dos de los tradicionales rivales de San Lorenzo.
Lectura rápida
¿Qué anunció San Lorenzo?
El club anunció un nuevo acuerdo financiero con los hermanos Romero para regularizar deudas.
¿Quién lidera la nueva gestión?
La nueva dirección está a cargo de Marcelo Culotta.
¿Cuál era el monto de la deuda anterior?
La deuda original ascendía a USD 1.082.976.
¿Cuándo se pagará la deuda renegociada?
El pago final está programado para noviembre de 2027.
¿Dónde juegan actualmente los hermanos Romero?
Ángel juega en Boca Juniors y Óscar en Huracán.
[Fuente: Noticias Argentinas]