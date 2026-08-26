Experta en finanzas: "Uno de los mayores problemas es la caída del ingreso"

En Cadena 3 Rosario, la discusión económica vuelve a ocupar el centro de la escena. Está previsto que el Gobierno realice hoy una serie de anuncios, especialmente a través del ministro Luis Caputo, y entre las posibilidades aparece la reactivación del crédito hipotecario, con la eventual participación del Fondo de Sustentabilidad de ANSES para fondear a los bancos. Pero más allá de cuál sea el anuncio concreto, la pregunta de fondo es otra: ¿cómo se recupera el movimiento de la economía cotidiana?

Para analizarlo hablamos con Yanina Lojo, magíster en Finanzas y licenciada en Comercio Exterior. Y lo primero que plantea es que todavía no hay demasiadas precisiones sobre las medidas que se conocerán, aunque el crédito hipotecario aparece como una de las alternativas. “Todavía no hay muchas precisiones sobre cuál es el anuncio. Se habla sobre la posibilidad de que el ministro de Economía adelante medidas que tienen que ver con la reactivación del crédito hipotecario”, explicó.

Ahora bien, cuando uno mira la microeconomía, el problema es bastante más amplio. “Uno de los mayores problemas es, obviamente, la caída de la disponibilidad de dinero que tiene la gente, la caída del ingreso”, señaló Lojo. Y agregó que el mayor peso de los servicios dentro de los ingresos familiares hizo que se fuera reduciendo el dinero disponible: “Primero van a satisfacer sus necesidades, después van a cancelar otro tipo de obligaciones y consumir aquello que no sea básico”.

En ese contexto, la economista plantea una alternativa que podría tener un impacto relativamente rápido, aunque reconoce las dificultades fiscales que implicaría. “Una de las medidas que probablemente más rápido pudiera traer respuestas, aunque obviamente complicaría el déficit fiscal cero y también complicaría a las provincias y quizás a algún municipio, es la baja de impuestos”, sostuvo.

Lojo considera que las reducciones impositivas deberían alcanzar también a los sectores más pequeños de la economía. “Hasta ahora la mayoría de las medidas de baja de impuestos tuvieron más el foco puesto en el sector industrial o productivo. Quizás habría que ir un poquito más a lo chico, a lo que reactive rápidamente el consumo y libere fondos para el consumo y la inversión”, explicó.

En ese sentido, mencionó tanto el IVA como el impuesto a los combustibles, pero puso especial atención en las tasas municipales. “Bajemos las tasas municipales. Por lo menos en Buenos Aires es un problema muy grande. Las tasas municipales son como un segundo ingreso bruto para las pymes y para los comercios”, afirmó. Y fue todavía más concreta: “Si estamos hablando de lo complicados que están los comercios, que cierran los comercios, una tasa municipal que yo tenga que pagar por tener puesto el cartel con el nombre de mi negocio en la puerta, hoy, en el siglo XXI, no suma, resta”.

El combustible es otro ejemplo. “Una tasa adicional en el combustible cada vez que voy a cargar hace que la gente termine cargando, si tiene que ir a Capital, en Capital y no en la provincia de Buenos Aires, simplemente porque la diferencia con el costo que tiene hoy el combustible es enorme”, explicó.

En paralelo aparece una discusión que se volvió central en los últimos días: la morosidad. Según un informe que circuló recientemente y que generó opiniones a favor y en contra, el 7,8% de las personas estaría en mora, mientras que el porcentaje de dinero en mora alcanzaría el 15,5%. “Podemos decir que el hecho de que se haya reducido la disponibilidad de ingresos es uno de los factores que está incidiendo sobre la morosidad”, analizó Lojo.

Pero hay dos maneras de leer esos números. El informe señala que el 17% de los morosos debe menos de 6.000 pesos y que el 40% tiene deudas inferiores a un salario mínimo, alrededor de 400.000 pesos. Para Lojo, las dos interpretaciones son posibles: “Si vos lo pensás desde el punto de vista del dinero, es poco dinero, pero al mismo tiempo me tengo que preguntar: si es poco dinero, ¿por qué no se puede cancelar esa deuda? Las dos ópticas de ver el problema no son erradas”.

Y ahí aparece una cuestión todavía más profunda: la educación financiera. “Argentina tiene muchísimos problemas por falta de educación, entre ellos la educación financiera”, advirtió. Y cuestionó especialmente los mensajes que circulan en redes sociales: “Esto de que la gente piensa que porque desinstala la aplicación el crédito desaparece, o que circulen videos incentivando a ignorar las deudas, a no pagarlas, a no hacerse responsables, me parece que es peligroso”.

También hay que recuperar una idea básica sobre el crédito. Durante muchos años, los argentinos vivimos con tasas de inflación tan elevadas que una deuda podía terminar licuándose. “Muchos argentinos crecieron viendo que, por las tasas que uno tenía y cómo se movía la inflación, a mí se me licuaba el préstamo. Entonces me convenía endeudarme”, explicó. Pero esa lógica cambió: “Cuando la inflación comenzó a desacelerarse y las tasas empezaron a acelerarse, esto no pasó”.

Por eso, antes de tomar un crédito, no alcanza con mirar solamente la tasa de interés. “Primero hay que ver para qué quiero un crédito”, sostuvo Lojo. Y dio un ejemplo concreto: “Si yo voy a tomar un crédito a 36 cuotas, tiene que ser para un bien durable, para una obra de infraestructura, para algo que no es consumible, algo que en dos meses desapareció”.

Además, hay que mirar el costo financiero total. “Me dicen una tasa, pero después tengo que sumarle un montón de cuestiones, entre ellas los impuestos, y lo que termino devolviendo no tiene nada que ver con lo que yo pensaba”, explicó. También recomendó analizar los ingresos proyectados, el sistema de amortización y las condiciones de precancelación.

Respecto de la carga tributaria que pesa sobre los créditos, Lojo estimó que puede ser muy elevada. “Si nos ponemos a pensar, tenemos IVA, Ingresos Brutos, empiezo a sumar y probablemente estemos hablando de una carga tributaria que supere el 40%”, afirmó. Por eso planteó una alternativa: “Si bajamos la carga tributaria de la deuda, eso podría ser una solución para esta mora. Es una posibilidad de corto plazo: bajar la carga tributaria a todo lo que tenga que ver con el endeudamiento para ayudar a que sea más fácil que las familias puedan cancelar”.

Finalmente, Lojo marcó una diferencia fundamental entre salvar a una entidad financiera y ayudar al deudor. “La pregunta no es salvar al banco, sino en todo caso ayudar al deudor, que son cosas distintas”, sostuvo. Y recordó que quien deja de pagar queda registrado: “Existe el Veraz, existe la Central de Deudores, existen otras entidades privadas que te van a dar el riesgo crediticio”.

La economista también advirtió que una sociedad que necesita crédito no puede al mismo tiempo fomentar la idea de que las deudas simplemente pueden ignorarse. “Si queremos un país en serio, vamos a necesitar financiamiento”, señaló. Y recordó que el porcentaje de crédito de Argentina en relación con el resto de la región sigue siendo muy bajo: “No podemos aspirar a un sistema financiero que pueda dar crédito si vamos a fomentar que la gente no pague”.

Como antecedente, Lojo mencionó el caso de Corea del Sur, que atravesó una fuerte crisis vinculada al crédito y las tarjetas. “El Estado no se hizo cargo de la deuda, no salvó a nadie. Intermedió entre las dos partes para lograr liberar ingresos que fueran al consumo”, explicó. La idea, en definitiva, es buscar una salida que permita aliviar a quienes están endeudados sin convertir al Estado en el responsable de todas las deudas privadas. Porque el desafío económico no es solamente recuperar el crédito hipotecario: también es lograr que las familias vuelvan a tener ingresos disponibles, que puedan consumir y que el crédito vuelva a ser una herramienta de crecimiento y no una trampa financiera.

Entrevista de Hernán Funes.