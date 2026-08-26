Estados Unidos suspende temporalmente las citas para visados a nivel global

FOTO: Estados Unidos suspendió las citas para la solicitud de visados en todo el mundo.

Buenos Aires, 26 agosto (NA) — Estados Unidos ha decidido suspender de manera temporal las citas para la tramitación de visados de solicitantes a nivel mundial, según reportes de medios internacionales que han sido consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

Esta decisión se enmarca dentro de la campaña de represión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno del presidente republicano Donald Trump durante su segundo mandato en la Casa Blanca, tal como lo informa la agencia de noticias Reuters.

Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado que se ha iniciado una iniciativa de formación a nivel mundial en todas las embajadas y consulados estadounidenses. Esta medida implica que las citas para los servicios de visados serán ajustadas para facilitar dicha formación.

Esta suspensión es parte de una agresiva campaña de deportaciones y medidas de control en el ámbito de la inmigración, según el medio mencionado.