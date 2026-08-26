La tormenta tropical Dolly se formará en el Atlántico, sin relación con Dolly Parton

FOTO: La próxima tormenta del Atlántico se llamará Dolly, pero no por la fallecida Parton

MIAMI — La siguiente tormenta tropical que se desarrollará en el Atlántico durante esta temporada de huracanes llevará el nombre de Dolly, pero esta coincidencia no guarda relación alguna con el fallecimiento de Dolly Parton el pasado martes.

Los nombres de las tormentas se asignan según procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que recicla las listas de nombres cada seis años. En la región del Atlántico, estos nombres se eligen de forma alfabética, alternando entre nombres masculinos y femeninos.

La temporada actual comenzó con la tormenta tropical Arthur, que impactó la costa del Golfo de los Estados Unidos en junio. Posteriormente, la tormenta tropical Bertha provocó lluvias en Luisiana y Texas en julio, mientras que Cristobal se formó y se disolvió rápidamente a principios de agosto.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos está vigilando un sistema meteorológico que se encuentra frente a las costas de África y que podría fortalecerse hasta convertirse en una tormenta tropical con nombre.

Los meteorólogos del NHC informaron a primera hora del miércoles que las condiciones son moderadamente favorables para que el área de tormentas eléctricas al sur de las islas de Cabo Verde se transforme en una depresión tropical en algún momento de la próxima semana.

Si el sistema logra desarrollarse y alcanza vientos sostenidos de al menos 63 km/h (39 mph), será denominado tormenta tropical Dolly.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha pronosticado que la temporada de huracanes en el Atlántico será inferior a la media debido a El Niño. Se anticipan entre ocho y catorce tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían intensificarse hasta convertirse en huracanes, y de uno a tres de ellos podrían alcanzar categoría 3 o superior.

El NHC y otras agencias meteorológicas utilizan nombres para las tormentas con el fin de comunicar de manera efectiva las advertencias a la población y evitar confusiones. Según la OMM, los nombres seleccionados son cortos, fáciles de pronunciar y familiares para las regiones donde se utilizan. Estas listas se revisan regularmente para evaluar nuevos nombres, y algunos se retiran por razones de sensibilidad, especialmente aquellos que corresponden a tormentas mortales o destructivas.

Por ejemplo, el nombre Melissa fue retirado tras la devastación que causó como huracán de categoría 5 en el Caribe en la temporada de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.