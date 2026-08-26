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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.

El sorteo número 41340 de La Previa se realizó el miércoles 26 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9418, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Sangre).

26/08/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41340 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9418, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

1° 9418
2° 6165
3° 0147
4° 7519
5° 1557
6° 7515
7° 1022
8° 9227
9° 9175
10° 4869
11° 8353
12° 1739
13° 6938
14° 8120
15° 2661
16° 6161
17° 6516
18° 6866
19° 9090
20° 6241

Los números ganadores de LA PREVIA son esperados con gran anticipación por los jugadores. Este sorteo en particular ha generado un alto interés debido a la interpretación del número a la cabeza. La comunidad de apostadores sigue de cerca cada resultado, buscando la suerte en sus elecciones.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41340 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 26 de agosto a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9418.

¿Qué significa el número 9418?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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