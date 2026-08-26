Veranito en Córdoba: hoy calor seco y alto riesgo de incendio, mañana llega el frío
El efecto zonda eleva el termómetro hasta los 29 grados con viento norte, pero el cambio será brusco. El pronosticador Marcelo Madelón anticipa un descenso marcado y alerta por condiciones extremas en Cuyo.
26/08/2026 | 07:15Redacción Cadena 3
FOTO: Calorcito y fuertes vientos.
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Radioinforme 3
Un solo día de calor seco y fuerte viento norte marcará este miércoles en Córdoba. Las ráfagas superarán los 40 kilómetros por hora y la máxima rondará los 28 o 29 grados. Después, el escenario se invierte por completo.
“Hoy hay algo así como un efecto zonda. En realidad, el viento zonda sopla en la región de Cuyo, pero acá sus efectos también se hacen sentir”, explicó el pronosticador Marcelo Madelón. “De golpe vamos a tener viento norte con ráfagas que van a superar los 40 kilómetros por hora y va a elevar la temperatura”, dijo a Cadena 3.
Ese calor, sin embargo, será pasajero. “Es un día de calor solamente hoy, un calor seco con viento. Eso significa que el riesgo de incendio obviamente se eleva muchísimo”, advirtió el especialista.
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?? INFORME DE VIENTOS— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 26, 2026
??? Para hoy se prevén ráfagas intensas del sector noreste, noroeste y oeste, que podrían superar los 70 km/h en distintos puntos de la provincia.
?? Riesgo extremo de incendios e importante reducción de la visibilidad.
?? Se recomienda circular con… pic.twitter.com/MRJzfPZGuC
/Fin Código Embebido/
El cambio llega mañana
Cada vez que aparece el efecto zonda, anticipa el ingreso de un frente frío. Madelón fue claro: “Mañana las condiciones son totalmente distintas con viento sur y con un descenso de temperatura. Mañana la máxima ya estaría en el orden de los 21 grados en un cielo bastante nuboso”.
Ese rango de 20 a 21 grados se mantendrá el viernes, el sábado (con unos 20) y el domingo. “Más o menos quedamos en una temperatura oscilando entre 20 y 21 grados los próximos días, salvo hoy que va a ser calorcito”, resumió.
Alerta en Cuyo: nieve y viento zonda
Oyentes de San Juan ya reportan el fenómeno. Madelón confirmó: “Hay una alerta justamente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional que está en Buenos Aires, donde se contempla que en alta cordillera habría intensas nevadas nuevamente. No van a ser tan permanentes como días anteriores, sino que es por los próximos dos días.”
El viento zonda afectará gran parte de San Juan, Mendoza y también sectores de La Rioja y Catamarca. “Para afectados hay alerta”, subrayó.
Las mínimas y la preocupación sanitaria
Ante la consulta por el impacto en la salud pública —en un momento de alta circulación de virus respiratorios—, Madelón tranquilizó: “Mañana no tanto, una mínima que puede ser 14, 13 grados y los próximos días son mínimas entre 8 y 10 grados. No estamos hablando de heladas ni mucho menos”.
“No estamos frente a una masa de origen polar, sino a una masa de aire frío que finaliza este periodo cortito de calor que tendríamos hoy, pero no hablamos de frío extremo”, precisó.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico se espera para hoy en Córdoba? Se prevé un día de calor seco y fuerte viento norte con ráfagas que superarán los 40 kilómetros por hora.
¿Quién es el pronosticador que explica el fenómeno? El pronosticador se llama Marcelo Madelón.
¿Cuándo se espera un cambio en las condiciones meteorológicas? Se espera un cambio mañana, con viento sur y un descenso de temperatura.
¿Dónde se ha emitido una alerta por nevadas? Se ha emitido una alerta en la alta cordillera de San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca.
¿Por qué hay preocupación por la salud pública? Hay preocupación debido a la alta circulación de virus respiratorios en un momento de descenso de temperatura.