Comenzaron a tratar un proyecto para establecer la “Ley Fede” en la provincia de Córdoba

El debate sobre la Ley Fede toma fuerza en Córdoba, impulsada por la legisladora Nancy Almada tras la conmovedora historia de su sobrino Federico, quien falleció en una residencia luego de estar maniatado. Este hecho generó conciencia sobre la vulnerabilidad de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Almada explicó que la ley tiene como objetivo hacer obligatoria la capacitación de funcionarios del Estado en la atención de individuos con TEA. “El proyecto ya es formal y tiene especificidades en cuanto a impedir la exclusión y la discriminación”, destacó.

“Federico tenía autismo severo. Presenté este proyecto ante el miedo de que una desregulación pueda causar desgracias. La ignorancia juega un papel importante, no es maldad, es simplemente no saber qué hacer”, afirmó Almada.

Se destacó un preocupante dato estadístico: “Uno de cada 31 niños tiene TEA”, un incremento significativo comparado con cifras de años anteriores, cuando era uno de cada 2.500 niños.

“Hoy en Córdoba no hay nada para jóvenes y adolescentes con autismo. Muchos deben viajar al exterior en busca de tratamientos adecuados”, advirtió Almada, y enfatizó la importancia de actuar desde la infancia para mejorar la inclusión.

Además, se habló de la necesidad de preparar a docentes y profesionales de la salud para tratar casos de autismo. La legisladora subrayó que la capacitación es esencial y no debe ser vista como una opción, sino como un requisito fundamental para cualquier persona que interactúe con individuos con TEA.

El proyecto de ley ya se encuentra en debate, y su aprobación podría marcar un cambio significativo en la forma en que la sociedad y el Estado abordan el autismo y la inclusión de personas con discapacidades.

La iniciativa busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con autismo y promover políticas públicas inclusivas, accesibles y respetuosas de la diversidad neurocognitiva. Establece lineamientos claros para la formación obligatoria, la concientización social, la accesibilidad universal y la protección de derechos, para garantizar que ninguna persona con TEA sea excluida, estigmatizada y sometida a prácticas discriminatorias.

El TEA es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social, la conducta y el procesamiento sensorial. Es un espectro amplio y diverso, sin una única presentación clínica, y requiere un abordaje centrado en la persona, respetando su autonomía, identidad y derechos humanos.

El proyecto incluye los siguientes principios para toda persona con TEA: igualdad e inclusión, respeto, participación activa, accesibilidad universal y enfoque interdisciplinario e intersectorial.

Entrevista de Radioinforme 3.