Irán prohíbe el paso de buques militares por Ormuz en acuerdo con Omán

FOTO: Irán advierte de veto a buques militares en Ormuz en posible acuerdo con Omán y noticias de O. Medio

JERUSALÉN — La República Islámica de Irán ha declarado que no permitirá el tránsito de buques militares a través del estrecho de Ormuz, según lo informado por el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la televisión estatal el martes por la noche.

Este anuncio se produce en el contexto de un acuerdo que Irán está negociando con Omán, donde los altos funcionarios de ambos países se han reunido para discutir la regulación del tráfico de embarcaciones comerciales en esta vital vía marítima, que ha estado mayormente cerrada desde el inicio de la guerra con Irán.

En Tailandia, se ha informado que el USS Lincoln tiene programada una breve escala en el país mientras se prepara para reposicionarse tras un extenso despliegue que incluyó apoyo a la guerra con Irán.

En otro frente, los ataques de Israel sobre Gaza continúan, lo que está poniendo a prueba el frágil alto el fuego con Hamás.

El viceministro Gharibabadi explicó que, si el entendimiento alcanzado con Omán se convierte en un acuerdo vinculante, se prohibiría el paso de cualquier buque militar por el estrecho de Ormuz. "Ningún buque militar en absoluto", enfatizó.

El funcionario no proporcionó detalles adicionales sobre el tráfico militar, pero describió la nueva ruta comercial que se propone, la cual es esencial para el transporte marítimo global. Según sus explicaciones, el tráfico que ingresa al golfo Pérsico desde el golfo de Omán pasaría completamente por aguas iraníes, mientras que la ruta de salida incluiría aguas de ambos países.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su oposición a ciertos aspectos del acuerdo en negociación, especialmente en lo que respecta a la gestión conjunta de la ruta de salida, que es crucial para el suministro mundial de petróleo y gas natural.

El presidente Donald Trump amenazó recientemente con bombardear Omán si este país "se interpone" en el acuerdo.

En el contexto de la guerra, Israel ha lanzado un ataque mortal en Gaza, que dejó un muerto y varios heridos, lo que aumenta la tensión en la región. El ejército israelí justificó el ataque al afirmar que apuntaba a un "operativo militar".

Desde el inicio de la guerra, el Aeropuerto Internacional de Dubái ha reportado una caída significativa en el tráfico de pasajeros, afectado por la situación bélica en la región. Según el director ejecutivo del aeropuerto, Paul Griffiths, el volumen de pasajeros ha ido en aumento, lo que se espera continúe en la segunda mitad del año.

Además, el USS Abraham Lincoln realizará una escala en Tailandia después de un largo despliegue en Oriente Medio. Funcionarios tailandeses no han especificado fechas ni puertos por motivos de seguridad.

Por último, Alemania ha finalizado su misión militar en la región kurda de Irak, lo que se suma a la retirada de fuerzas estadounidenses de la zona.