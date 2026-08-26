Alivio Cordobés: cómo funciona el plan para refinanciar deudas de 738 mil familias
El Gobierno de Córdoba envió a la Unicameral un proyecto para unificar deudas bancarias a menor tasa. Los detalles, requisitos y la polémica por los cumplidores.
26/08/2026 | 10:29Redacción Cadena 3
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El Gobierno provincial presentó el programa "Alivio Cordobés", una iniciativa legislativa orientada a rescatar a más de 738 mil titulares de cuentas bancarias en situación de morosidad.
La medida busca unificar y refinanciar saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales tomados por razones de subsistencia, ofreciendo una tasa nominal anual del 35% —la mitad de la media del mercado— y plazos de pago de entre 24 y 48 meses.
Según detalló el ministro de Comunicación provincial, Daniel Pastore, la propuesta imita el esquema implementado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y convoca a entidades financieras privadas a adherir junto al Banco de Córdoba.
Para financiar el beneficio, la Provincia cederá la alícuota correspondiente al impuesto a los Ingresos Brutos sobre los intereses, e invitará a los municipios a replicar la exención sobre la tasa de Comercio e Industria.
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Es oficial. Presentan el programa "Alivio Cordobés" para bajar tasas y unificar deudas de los hogares
Llaryora enviará a la Legislatura un proyecto de ley que permitirá a las familias unificar sus deudas en una sola cuota y acceder a tasas de refinanciación más bajas.
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El programa contempla requisitos estrictos: está dirigido a personas con ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos (aproximadamente $3,7 millones) y solo aplicará a deudas contraídas e incumplidas con fecha corte al 31 de julio.
Quedan excluidos los compromisos vinculados a juegos de azar o gastos suntuarios. Una vez aprobada la ley en la Unicameral, la ventana de adhesión para los deudores estará abierta durante tres meses.
El debate dejó abierto un interrogante central expresado por los conductores sobre el incentivo para quienes mantuvieron sus cuentas al día a costa de sacrificios personales.
Ante este reclamo, desde el Ejecutivo provincial señalaron que se evalúan alternativas para anunciar beneficios o reconocimientos en los próximos días para los cumplidores del sistema crediticio local.
Lectura rápida
¿Qué programa presentó el Gobierno provincial? El programa "Alivio Cordobés" para rescatar a más de 738 mil titulares de cuentas en morosidad.
¿Quién es el ministro que detalló la propuesta? El ministro de Comunicación provincial, Daniel Pastore.
¿Cuál es la tasa de interés ofrecida? Una tasa nominal anual del 35%, que es la mitad de la media del mercado.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa? Dirigido a personas con ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos y deudas incumplidas hasta el 31 de julio.
¿Qué se evalúa para los cumplidores del sistema crediticio local? Se evalúan alternativas para anunciar beneficios o reconocimientos en los próximos días.