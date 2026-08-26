Nueva denuncia: la pareja de "Cañito" Flores cobró más de $8 millones de la Legislatura

El entorno del legislador oficialista Ernesto Ramón "Cañito" Flores vuelve a estar bajo la lupa. Luego de las denuncias por asesores con antecedentes penales graves —incluido uno detenido por violación de adolescentes—, el sitio de periodismo de investigación ruido.org aportó nuevos datos que profundizan el caso.

El periodista Edgardo Litvinoff, de elruido.org, dijo que Carina Mayra Mariño —a quien describe como actual o reciente pareja de Flores, madre de sus dos hijos y socia comercial en el Hotel Sayr— recibió varios millones de pesos de organismos públicos entre 2024 y 2025.

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“Detectamos que creemos que su actual pareja… también recibió varios millones de la Legislatura de Córdoba, al menos entre 2024 y 2025. Lo hizo a través de 14 comprobantes que nosotros detectamos: 12 de la Legislatura y dos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud”, explicó Litvinoff.

Los montos nominales rondan los 4.600.000 pesos, que actualizados a precios de hoy superan los 8 millones de pesos. La mayoría de los pagos salieron de la partida “Servicios Técnicos y Profesionales”.

Elruido.org pidió explicaciones a la Legislatura, al propio Flores y al legislador Enrique Révora, quien firmó la mayoría de esos comprobantes. “Hace ya casi una semana que estamos pidiendo esta explicación y no llega”, señaló Litvinoff.

Una partida opaca y sin respuestas

El periodista destacó lo llamativo de los comprobantes: “Enorme cantidad de recibos por el mismo monto. Entonces se ve que no son servicios tan técnicos si son todos iguales. Es como si fuera una especie de fondito que se cobra con sumas fijas”.

Además, el medio lleva una semana reclamando la declaración jurada de bienes de Flores al momento de ingresar a la Legislatura, en 2007. La actual muestra “alrededor de casi 10 inmuebles, autos importados, motos Ducati”. “Es una información pública que cualquier ciudadano tendría que tener… y no estamos logrando que nos den esa declaración jurada”, afirmó.

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El contexto del escándalo y la sesión de hoy

El caso se suma a las denuncias previas sobre asesores de Flores con antecedentes penales y gastos de catering. La presidenta de la Unicameral, en declaraciones a Canal 10, defendió los controles: “Todos firman sus contratos, todos tienen certificado de antecedentes provincial o nacional… Estas personas no cumplían esos requisitos. No, tenían todos los requisitos y están los legajos a disposición de la justicia”.

Sin embargo, Litvinoff recordó que uno de los asesores detenidos por violación de adolescentes “solamente tenía, no sé si había terminado la escuela primaria, no tenía el secundario”. Y agregó que la Legislatura recién ahora exige certificados cada seis meses.

Hoy la Unicameral tratará el pedido de licencia presentado por Flores. Bloques de la oposición sostienen que no alcanza con una licencia: “Se tiene que ir”.

Entrevista de Miguel Clariá.