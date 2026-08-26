Nueva denuncia: la pareja de "Cañito" Flores cobró más de $8 millones de la Legislatura
El medio de investigación elruido.org suma un capítulo al escándalo que rodea a Ernesto Ramón Flores (Hacemos Unidos por Córdoba). Detectó pagos millonarios a Carina Mayra Mariño, madre de sus hijos y socia en el Hotel Sayr, sin respuestas oficiales.
26/08/2026 | 08:06Redacción Cadena 3
FOTO: Karina Mayra Mariño y Cañito Flores.
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Radioinforme 3
El entorno del legislador oficialista Ernesto Ramón "Cañito" Flores vuelve a estar bajo la lupa. Luego de las denuncias por asesores con antecedentes penales graves —incluido uno detenido por violación de adolescentes—, el sitio de periodismo de investigación ruido.org aportó nuevos datos que profundizan el caso.
El periodista Edgardo Litvinoff, de elruido.org, dijo que Carina Mayra Mariño —a quien describe como actual o reciente pareja de Flores, madre de sus dos hijos y socia comercial en el Hotel Sayr— recibió varios millones de pesos de organismos públicos entre 2024 y 2025.
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“Detectamos que creemos que su actual pareja… también recibió varios millones de la Legislatura de Córdoba, al menos entre 2024 y 2025. Lo hizo a través de 14 comprobantes que nosotros detectamos: 12 de la Legislatura y dos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud”, explicó Litvinoff.
Los montos nominales rondan los 4.600.000 pesos, que actualizados a precios de hoy superan los 8 millones de pesos. La mayoría de los pagos salieron de la partida “Servicios Técnicos y Profesionales”.
Elruido.org pidió explicaciones a la Legislatura, al propio Flores y al legislador Enrique Révora, quien firmó la mayoría de esos comprobantes. “Hace ya casi una semana que estamos pidiendo esta explicación y no llega”, señaló Litvinoff.
Una partida opaca y sin respuestas
El periodista destacó lo llamativo de los comprobantes: “Enorme cantidad de recibos por el mismo monto. Entonces se ve que no son servicios tan técnicos si son todos iguales. Es como si fuera una especie de fondito que se cobra con sumas fijas”.
Además, el medio lleva una semana reclamando la declaración jurada de bienes de Flores al momento de ingresar a la Legislatura, en 2007. La actual muestra “alrededor de casi 10 inmuebles, autos importados, motos Ducati”. “Es una información pública que cualquier ciudadano tendría que tener… y no estamos logrando que nos den esa declaración jurada”, afirmó.
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El contexto del escándalo y la sesión de hoy
El caso se suma a las denuncias previas sobre asesores de Flores con antecedentes penales y gastos de catering. La presidenta de la Unicameral, en declaraciones a Canal 10, defendió los controles: “Todos firman sus contratos, todos tienen certificado de antecedentes provincial o nacional… Estas personas no cumplían esos requisitos. No, tenían todos los requisitos y están los legajos a disposición de la justicia”.
Sin embargo, Litvinoff recordó que uno de los asesores detenidos por violación de adolescentes “solamente tenía, no sé si había terminado la escuela primaria, no tenía el secundario”. Y agregó que la Legislatura recién ahora exige certificados cada seis meses.
Hoy la Unicameral tratará el pedido de licencia presentado por Flores. Bloques de la oposición sostienen que no alcanza con una licencia: “Se tiene que ir”.
Entrevista de Miguel Clariá.
Lectura rápida
¿Cuál es el enfoque principal del artículo? Se centra en las denuncias sobre el legislador Ernesto Ramón "Cañito" Flores y su entorno, incluyendo pagos sospechosos a su pareja Carina Mayra Mariño.
¿Quién es el periodista que investiga el caso? El periodista Edgardo Litvinoff de elruido.org es quien aporta los nuevos datos sobre el caso.
¿Cuándo se realizaron los pagos mencionados? Los pagos se realizaron entre 2024 y 2025.
¿Dónde se originaron los pagos sospechosos? Los pagos provienen de la Legislatura de Córdoba, así como del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.
¿Por qué se están realizando estas denuncias? Se denuncian irregularidades en los pagos y antecedentes penales de asesores de Flores, generando dudas sobre la transparencia en la gestión.