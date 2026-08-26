Tragedia en Islamabad: 14 bebés pierden la vida en incendio en hospital
Bomberos, ambulancias y policías acudieron al lugar y varias criaturas pudieron ser rescatadas.
FOTO: Tragedia en Pakistán.
Al menos 14 bebés fallecieron este miércoles en un incendio que se desató en la sala de ginecología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, ubicado en Islamabad, según confirmaron fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas.
El incendio se inició alrededor de las 06:40 hora local (01:40 GMT) en el tercer piso del hospital, donde se encontraban los recién nacidos, según la información proporcionada por la agencia Xinhua bajo condición de anonimato.
Las autoridades del hospital activaron de inmediato operaciones de rescate, mientras bomberos, ambulancias y policías se desplazaron al lugar. Varios niños fueron rescatados de la sala en medio de la emergencia.
Las fuentes indicaron que inicialmente nueve bebés perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que los demás fallecieron posteriormente debido a sus heridas tras ser trasladados a la sala infantil.
Las operaciones de rescate continuaban mientras la Policía investigaba las causas del incendio y recopilaba información sobre el número exacto de víctimas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Islamabad?
Un incendio en un hospital causó la muerte de al menos 14 bebés en la sala de ginecología.
¿Cuándo sucedió el incendio?
El siniestro tuvo lugar el miércoles 26 de agosto de 2026 a las 06:40 hora local.
¿Dónde se registró el incidente?
En el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad.
¿Qué acciones se tomaron tras el incendio?
Se activaron operaciones de rescate y acudieron bomberos y ambulancias al lugar.
¿Cuántos bebés fueron afectados?
Al menos 14 bebés murieron y varios fueron rescatados.
[Fuente: Noticias Argentinas]