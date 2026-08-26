En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Tragedia en Islamabad: 14 bebés pierden la vida en incendio en hospital

Bomberos, ambulancias y policías acudieron al lugar y varias criaturas pudieron ser rescatadas.

26/08/2026 | 09:32Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Tragedia en Pakistán.

FOTO: Tragedia en Pakistán.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Al menos 14 bebés fallecieron este miércoles en un incendio que se desató en la sala de ginecología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, ubicado en Islamabad, según confirmaron fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas.

El incendio se inició alrededor de las 06:40 hora local (01:40 GMT) en el tercer piso del hospital, donde se encontraban los recién nacidos, según la información proporcionada por la agencia Xinhua bajo condición de anonimato.

Las autoridades del hospital activaron de inmediato operaciones de rescate, mientras bomberos, ambulancias y policías se desplazaron al lugar. Varios niños fueron rescatados de la sala en medio de la emergencia.

Las fuentes indicaron que inicialmente nueve bebés perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que los demás fallecieron posteriormente debido a sus heridas tras ser trasladados a la sala infantil.

Las operaciones de rescate continuaban mientras la Policía investigaba las causas del incendio y recopilaba información sobre el número exacto de víctimas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Islamabad?
Un incendio en un hospital causó la muerte de al menos 14 bebés en la sala de ginecología.

¿Cuándo sucedió el incendio?
El siniestro tuvo lugar el miércoles 26 de agosto de 2026 a las 06:40 hora local.

¿Dónde se registró el incidente?
En el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad.

¿Qué acciones se tomaron tras el incendio?
Se activaron operaciones de rescate y acudieron bomberos y ambulancias al lugar.

¿Cuántos bebés fueron afectados?
Al menos 14 bebés murieron y varios fueron rescatados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf