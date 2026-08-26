Tragedia en Islamabad: 14 bebés pierden la vida en incendio en hospital

Al menos 14 bebés fallecieron este miércoles en un incendio que se desató en la sala de ginecología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, ubicado en Islamabad, según confirmaron fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas.

El incendio se inició alrededor de las 06:40 hora local (01:40 GMT) en el tercer piso del hospital, donde se encontraban los recién nacidos, según la información proporcionada por la agencia Xinhua bajo condición de anonimato.

Las autoridades del hospital activaron de inmediato operaciones de rescate, mientras bomberos, ambulancias y policías se desplazaron al lugar. Varios niños fueron rescatados de la sala en medio de la emergencia.

Las fuentes indicaron que inicialmente nueve bebés perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que los demás fallecieron posteriormente debido a sus heridas tras ser trasladados a la sala infantil.

Las operaciones de rescate continuaban mientras la Policía investigaba las causas del incendio y recopilaba información sobre el número exacto de víctimas.