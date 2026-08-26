Fútbol y vóley en el Coloso: cómo Newell's se prepara para los Juegos Suramericanos

El Club Atlético Newell’s Old Boys será uno de los escenarios deportivos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En Rosario, el estadio Marcelo Bielsa recibirá la competencia masculina de fútbol entre el 16 y el 25 de septiembre, mientras que el estadio cubierto Claudio Newell será sede del vóley femenino, del 15 al 19, y masculino, del 21 al 25.

Para la institución, la participación en el certamen representa también una oportunidad para recuperar su perfil como club deportivo y polideportivo. El vicepresidente primero, Juan Manuel Medina, destacó la importancia de recibir delegaciones de distintos países y valoró que el acontecimiento permitirá mostrar las instalaciones de la institución a deportistas y visitantes de toda Sudamérica.

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La llegada de los Juegos también genera un vínculo con la historia del club. El vicepresidente segundo, Hernán Botta, recordó los Juegos Cruz del Sur de comienzos de los años 80, cuando Newell’s fue escenario de competencias y recibió como legado parte de la infraestructura que todavía utiliza. Según explicó, ahora esperan vivir una experiencia similar, tanto por las mejoras materiales como por el intercambio con atletas y delegaciones.

En ese marco, Newell’s lleva adelante distintas obras con aportes del Gobierno de Santa Fe. Entre las intervenciones se encuentran la impermeabilización y pintura del estadio cubierto Claudio Newell, el reemplazo de 1.200 butacas y la refacción de sanitarios y vestuarios. También se realizan trabajos para construir un microestadio y mejoras en el sector de la pileta. Las autoridades del club remarcaron que parte de estas instalaciones eran necesarias más allá de la competencia y quedarán para el uso cotidiano.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países y un programa de 43 deportes y 60 disciplinas. Para Newell’s, ser parte de la competencia significará abrir sus puertas a una cita continental y, al mismo tiempo, incorporar infraestructura que continuará formando parte de la vida deportiva del club una vez finalizado el evento.