Legato, la startup de tecnología auditiva, presenta sus innovadoras gafas con IA y $12M en financiamiento

La pérdida auditiva afecta a aproximadamente 50 millones de adultos en los Estados Unidos, pero solo alrededor del 20% de quienes tienen diagnóstico busca tratamiento. La startup Legato se propuso cerrar esta brecha.

La empresa emergió de su fase de sigilo el pasado miércoles, anunciando una financiación de $12 millones y presentando en exclusiva a TechCrunch sus gafas auditivas, denominadas Legato Frames. Se espera que estas gafas sean lanzadas más adelante este otoño.

Legato fue fundada por Mehul Trivedi y Steve Romine, quienes aportan una vasta experiencia en dispositivos portátiles y cuidado auditivo de Bose. Trivedi lideró la creación de Bose Frames y Romine dirigió la división de audífonos. Trivedi dejó Bose para trabajar en EssilorLuxottica, donde impulsó esfuerzos en lentes inteligentes, mientras que Romine se convirtió en COO de la empresa de cuidado auditivo Audicus.

Después de años en grandes empresas, Trivedi tomó un tiempo para explorar la intersección entre la tecnología auditiva y las gafas inteligentes. Durante ese tiempo, descubrió una tecnología que creía que podría unir ambos mundos, contactando a Romine y fundando Legato a finales de 2024.

“Nuestro objetivo es hacer que la audición sea tan ubicua como la visión”, declaró Trivedi en una entrevista con TechCrunch. “Es un hecho que vas a un examen de la vista, obtienes tus gafas, las usas y estás feliz, y no consideras dejar de usarlas. Eso es lo que queremos hacer con la audición: que sea algo que la gente aborde y casi olvide.”

Legato se dirige a personas con pérdida auditiva leve a moderada, que representa el segmento más grande de la población con problemas auditivos, según la startup.

La empresa comenzó con el objetivo de hacer que el cuidado auditivo sea más accesible, abordando el costo, la comodidad y el estigma asociados con los audífonos tradicionales. Legato se propuso hacer las gafas lo más pequeñas y ligeras posible, desarrollando un sistema acústico patentado, una pila de procesamiento de señales y una arquitectura mecánica para lograrlo.

A pesar de que las monturas tienen un diseño de oído abierto, el sonido no se transmite a las personas a tu alrededor. Cuentan con un sistema de doble altavoz que dirige el sonido hacia el usuario mientras cancela el sonido que se escapa, reduciendo el sonido en un 99% a solo unos centímetros de la oreja.

La financiación de la empresa, proveniente de Neotribe Ventures, Listen y Village Global, se ha destinado principalmente al desarrollo del producto, así como a esfuerzos de marketing.

“Tenemos la oportunidad de abordar una población con este producto y construir algo que entregue sin todos los compromisos de los audífonos tradicionales”, dijo Trivedi. “La audición, a primera vista, no se trata solo de ‘quiero escuchar mejor la televisión’. Se trata realmente de conexión. Cuando escuchas mejor, te conectas con el mundo. Reduce el riesgo de demencia y el riesgo de depresión”, continuó.

“Existen factores de salud auditiva impactantes asociados con una mejor audición. Tenemos un producto que vive en las personas durante 16 horas y en el que se puede confiar para ayudarles con su audición y su visión, y nos encantaría seguir ayudándoles en todo lo que podamos.”

Cuando las gafas se lancen a finales de este año, Legato afirma que estarán disponibles a través de proveedores de atención ocular seleccionados en todo el país y costarán una fracción de los audífonos tradicionales, además de que pueden ser elegibles para el seguro de visión cuando se compran a través de una clínica de atención ocular.