Behr presenta su color del año 2027: un verde musgo que conecta con la naturaleza

Behr anunció oficialmente su color del año 2027, denominado Grounded (T27-01), un hermoso tono de verde musgo con sutiles matices marrones. Según el comunicado de prensa de la marca, este color refleja "un cambio hacia hogares que restauran y reconectan con la naturaleza". La elección de este tono coincide con el deseo del 77% de los estadounidenses de recurrir a la naturaleza cuando la vida se siente caótica.

La compañía de pinturas destacó que Grounded está diseñado para ayudar a las personas a transitar del bullicio energético del día a un estado más rítmico y calmado. Kayla Kratz, directora senior de estrategia de diseño de color de Behr, afirmó: "Sabíamos que necesitábamos crear un color que capturara esa sensación de tierra y naturaleza en uno solo".

Además, Behr subrayó que pasar tiempo al aire libre no es la única actividad que ayuda a sus encuestados a sentirse en paz. Las tareas de mejora del hogar también son fundamentales. Los datos de Behr indican que más de cuatro de cada cinco estadounidenses afirman que los proyectos de bricolaje y diseño en casa les ayudan a sentirse arraigados, permitiéndoles construir un refugio seguro y reconfortante donde pueden retirarse y recargar energías.

Si alguien busca una buena excusa para tomar un pincel y renovar una habitación, este es el momento indicado. Pintar es una forma poderosa de transformar cualquier espacio sin gastar demasiado. Actualizar las paredes con un color como Grounded "reactiva el espacio y lo anima sin necesidad de cambiar los muebles", comentó Kratz.

Si bien Grounded es la estrella del año 2027, la paleta de tendencias del próximo año incluye otros tonos atractivos. Los clientes podrán elegir entre cálidos neutrales y beiges, verdes terrosos, marrones ricos, grises suaves, rosas apagados y tonos de arcilla, así como azules suaves y grises azules. El color del año 2026, Hidden Gem (N-430-6A), un tono azul-verde, también estará presente en la paleta de 2027.

Es importante destacar que los colores de la paleta de tendencias de Behr destacan cuando se combinan con Grounded. En un baño, por ejemplo, el color Environmental (PPU11-09) adorna las paredes mientras que Grounded cubre el techo, añadiendo dimensión e interés visual al espacio. Kratz sugirió: "No hay que limitarse a un solo verde; se pueden superponer diferentes tonos de verde con esta paleta".