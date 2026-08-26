Tendencias en decoración de dormitorios universitarios: un hogar acogedor y personal

El regreso a clases se acerca y, con él, los estudiantes universitarios comienzan a mudarse a sus dormitorios. En la actualidad, los espacios no son simplemente funcionales, sino que se convierten en verdaderos hogares, a pesar de que muchos solo residan allí por un año. Consultamos a diseñadores de interiores especializados en la decoración de dormitorios universitarios sobre las tendencias que están marcando el año.

La tendencia predominante es que los estudiantes desean que sus dormitorios sean acogedores y personalizados, creando un ambiente donde puedan vivir plenamente, en lugar de un simple lugar para pasar la noche. Según Amy Lawrence, diseñadora de interiores y propietaria de Amy Joyce Designs, los estudiantes buscan una decoración más ecléctica y menos uniforme. La mezcla de patrones, la incorporación de hallazgos vintage o de segunda mano, así como la exhibición de fotos y obras de arte personales, se están convirtiendo en un sello distintivo.

Entre las formas de personalización más populares se encuentran los monogramas, aunque no son la única opción para hacer que un espacio sea único. Shannan Bower, diseñadora de interiores y propietaria de Shannan Bower Interiors, afirmó: "Ellos quieren que su habitación sea personalizada, y eso no necesariamente implica un monograma. Les animamos a profundizar y ayudarnos a entender quiénes son para diseñar un espacio que realmente los represente". El objetivo es que el dormitorio se asemeje a una versión mini de su hogar de la infancia, que han ido curando a lo largo del tiempo.

Los colores y patrones audaces también están en auge. Amy Lawrence mencionó el fenómeno de los "dormitorios de dopamina", donde los estudiantes buscan paletas de colores vibrantes y una mezcla de patrones interesantes para reflejar su personalidad y crear un espacio divertido. "Nosotros somos grandes defensores del color. Colores y patrones audaces", expresó. Sin embargo, hay formas de incorporar estos colores sin que resulten abrumadores. "Generalmente, me gusta elegir dos colores que amamos, mezclándolos con neutros y luego añadiendo un color inesperado", agregó.

La instalación de papel tapiz autoadhesivo se ha vuelto una opción popular entre los estudiantes, permitiéndoles personalizar su espacio sin infringir las normas de los dormitorios. "El papel tapiz es muy, muy popular", afirmó Bower. Este tipo de papel puede cambiar radicalmente la sensación de una habitación. Amy Lawrence sugirió que, al aplicar papel tapiz autoadhesivo en una sola pared, se puede transformar completamente el ambiente del dormitorio.

La iluminación también juega un papel crucial. Tras días largos de estudio, los estudiantes buscan un ambiente acogedor, por lo que están incorporando diversas fuentes de luz suave en sus habitaciones, desde lámparas hasta apliques de pared. "La iluminación puede dictar el estado de ánimo de un espacio", destacó Amy Lawrence. Se recomienda agregar fuentes de luz no convencionales, como luces de estilo galería sobre obras de arte, y optar por bombillas cálidas para crear un ambiente más acogedor.

Por último, los estudiantes valoran tener un espacio especial para prepararse por las mañanas. Bower comentó que buscan un lugar cómodo, con una silla atractiva y un escritorio que invite a usarlo. "Quieren un espejo de tocador con luces y diferentes temperaturas de luz, y decorarlo con fotos de amigos o recuerdos de casa. Eso es muy importante para ellos".